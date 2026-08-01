Accidente fatal en Paraná: dieron a conocer el estado de salud de una de las sobrevivientes

La mujer que sobrevivió al trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del sábado en la intersección de avenida Circunvalación y Churruarín, en Paraná, continúa internada en el Hospital San Martín con un cuadro delicado. Según el último parte médico, permanece sedada y presenta un traumatismo de cráneo.

El último parte médico al que accedió Elonce informa que la paciente continúa bajo seguimiento médico debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el siniestro, en el que falleció su hija, Estefanía Sosa, de 35 años, como consecuencia del fuerte impacto.

En tanto, en las últimas horas recibió el alta médica el padre de la joven fallecida, quien también se encontraba involucrado en el hecho y había sido asistido tras la colisión.

El conductor de la otra camioneta manejaba alcoholizado

El siniestro ocurrió cuando una camioneta Toyota SW4 embistió desde atrás a una Renault Express que se encontraba detenida esperando la habilitación del semáforo en Circunvalación y Churruarín. De acuerdo con la información confirmada tras el hecho, el conductor de la Toyota circulaba bajo los efectos del alcohol al momento del choque. La investigación continúa para determinar las circunstancias del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Había varias botellas en el interior de la camioneta que impactó contra el utilitario que aguardaba su paso en el semáforo”, había señalado Pérez. Por disposición de Fiscalía, se ordenó la extracción de muestras de sangre y orina al conductor para incorporar los resultados al expediente.

La familia había salido de su vivienda pocos minutos antes. Madre e hija se dirigían hacia el asilo de adultos mayores San Vicente de Paúl, donde trabajaban. “Viven a pocas cuadras del lugar del accidente, recién habían tomado la Circunvalación y el primer semáforo que aguardaban era el de calle Churruarín”, había detallado Pérez.

El siniestro ocurrió mientras se registraban precipitaciones en Paraná. Personal policial y de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó las pericias correspondientes sobre los vehículos involucrados.

Detuvieron al automovilista de la Toyota

Finalmente, el conductor de la Toyota SW4, de 44 años, quedó detenido este sábado por Homicidio Culposo Imprudente. El fiscal Laureano Dato dispuso su detención y el inicio del proceso para establecer las responsabilidades en el hecho. Posteriormente, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

Mientras avanzaba la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del choque, las expresiones de dolor se multiplicaron en el ámbito deportivo de Paraná, donde distintas instituciones como Patronato, Toritos de Chiclana y Atlético Paraná acompañaron a los familiares y allegados de Estefanía Sosa.