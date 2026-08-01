River vuelve a ilusionarse con Thiago Almada y retomó las negociaciones por su pase

River reactivó las negociaciones por Thiago Almada y mantiene conversaciones con Atlético de Madrid y el entorno del futbolista. Flamengo continúa en carrera, pero el Millonario analiza mejorar su propuesta para intentar quedarse con el campeón del mundo.
Thiago Almada volvió a convertirse en uno de los grandes objetivos de River en el mercado de pases. El Millonario retomó las negociaciones con Atlético de Madrid y el entorno del futbolista con la intención de acercar posiciones y concretar una incorporación que representaría uno de los movimientos más resonantes del mercado.
Después de los primeros contactos mantenidos semanas atrás, la dirigencia del conjunto de Núñez volvió a avanzar con fuerza en las conversaciones. Si bien Flamengo continúa interesado y aparece como un importante competidor, en River consideran que la operación todavía no está definida.
La dirigencia millonaria analiza mejorar las condiciones económicas de su propuesta para intentar convencer tanto al Atlético de Madrid como al jugador. La oferta que había presentado River rondaría los 20 millones de euros por el 50% de la ficha, además de contemplar un esfuerzo para acercarse a las pretensiones salariales del futbolista.
River volvió a negociar por Thiago Almada
Las conversaciones con el conjunto español permanecen abiertas y desde Núñez buscarán encontrar una fórmula que permita avanzar en la transferencia. La intención es que el aspecto económico no sea el único elemento que pueda definir el futuro del campeón del mundo.
En River confían en que el proyecto deportivo pueda tener un peso importante al momento de la decisión. La posibilidad de regresar al fútbol argentino y sumarse a un plantel competitivo aparece entre los argumentos utilizados por el club para seducir al jugador.
Otro factor que genera expectativas es la presencia de futbolistas campeones del mundo dentro del plantel millonario. Desde la dirigencia consideran que ese escenario deportivo podría resultar atractivo para Almada y ayudar a inclinar la negociación.
Flamengo continúa en la pelea
Pese al renovado optimismo en River, Flamengo no se retiró de la negociación y mantiene su intención de contratar al futbolista. El conjunto brasileño pretende avanzar rápidamente y cerrar la operación dentro del plazo que estableció internamente.
El interés del equipo de Río de Janeiro representa uno de los principales obstáculos para River, especialmente por su capacidad económica. Sin embargo, en Núñez entienden que todavía existen elementos que permiten sostener las expectativas.
Entre ellos aparece la intención que tendría Almada de priorizar un regreso a la Argentina por encima de una nueva etapa en el fútbol brasileño. Esa posibilidad mantiene abierta una negociación que parecía encaminarse hacia otro destino.