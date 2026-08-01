FIFA publicó la Ref Cam de Argentina-Inglaterra: reclamos, tensión y el gol de Enzo

La FIFA publicó la Ref Cam del Argentina-Inglaterra, una serie de imágenes registradas desde la cámara que utilizó el árbitro Ismail Elfath durante la apasionante semifinal de la última Copa del Mundo. El material permitió observar desde una perspectiva inédita varios momentos del encuentro que terminó con remontada argentina y clasificación a la final.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 2-1 en Atlanta después de comenzar en desventaja por el tanto de Anthony Gordon. Enzo Fernández estableció la igualdad a los 85 minutos y Lautaro Martínez convirtió a los 91, tras una asistencia de Lionel Messi, para desatar el festejo albiceleste.

El compilado difundido por el organismo internacional no incluyó todas las situaciones destacadas del partido, aunque mostró diferentes secuencias que reflejaron la intensidad con la que se disputó el encuentro.

Del protocolo a los primeros reclamos

Las imágenes comenzaron con los saludos del árbitro a los futbolistas antes de los himnos y continuaron con el sorteo entre los capitanes Lionel Messi y Harry Kane. Sin embargo, una vez que empezó el partido, rápidamente aparecieron los reclamos.

👁️🔍 ARGENTINA - INGLATERRA, EN PRIMERA PERSONA: parte del histórico triunfo en semifinales del Mundial, desde la perspectiva del árbitro. pic.twitter.com/F55oPPXSeM — TyC Sports (@TyCSports) July 31, 2026

Una de las primeras situaciones se produjo después de una falta contra Messi que no fue sancionada y que derivó posteriormente en una infracción de Enzo Fernández por un fuerte manotazo. Ante las protestas argentinas, Elfath intentó contener a Leandro Paredes: “¡Stop, stop!” (“¡Alto, alto!”), le indicó.

Nicolás Tagliafico también reclamó por un empujón de Morgan Rogers durante una pelota detenida. Más tarde, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández solicitaron un córner al considerar que un remate había rozado en un rival, aunque el árbitro finalmente determinó saque de arco.

Las grandes atajadas desde los ojos del árbitro

Otra de las secuencias que apareció en la publicación fue la amonestación a Lisandro Martínez por sujetar a Rogers. Además, la perspectiva del árbitro permitió apreciar algunas de las intervenciones decisivas de los arqueros.

Antes del gol que puso transitoriamente en ventaja a Inglaterra, Jordan Pickford había desviado un disparo de Julián Álvarez. El arquero británico volvió a aparecer como protagonista cuando evitó el gol argentino ante un cabezazo de Cristian “Cuti” Romero.

La Ref Cam también ofreció uno de los registros más impactantes del encuentro: el gol de Enzo Fernández. Elfath quedó ubicado de frente a la acción y tuvo un ángulo privilegiado para observar el derechazo con el que el mediocampista colocó la pelota junto al palo y estableció el 1-1.

El gol de Lautaro quedó afuera del compilado

Después del empate, el video mostró el disparo de Alexis Mac Allister que impactó contra el palo. Sin embargo, la edición se interrumpió antes de una de las acciones más importantes de la semifinal: el gol de Lautaro Martínez que concretó la remontada argentina.

Sobre el cierre del encuentro también quedó registrado un fuerte reclamo de Jude Bellingham hacia Elfath. “Algunas jugadas fueron espantosas, pero mucha suerte”, expresó el futbolista inglés ante el árbitro.

En medio de la tensión de los minutos finales, Bellingham también había protagonizado un cruce durante una celebración argentina, cuando golpeó con la mano en la cabeza a Valentín Barco.

FIFA también mostró la Ref Cam ante Suiza

La publicación se sumó a otro video difundido anteriormente por FIFA sobre el encuentro de cuartos de final entre Argentina y Suiza, disputado en Kansas City. En aquella oportunidad, la cámara estuvo colocada en el árbitro portugués João Pinheiro.

El material permitió observar desde la perspectiva del juez el cabezazo de Mac Allister para abrir el marcador, una intervención de Emiliano “Dibu” Martínez frente a Breel Embolo, un disparo desviado de Messi y el gol de Julián Álvarez después de una habilitación de José Manuel “Flaco” López.

También quedó registrada la corrida de Thiago Almada que terminó en el tanto de Lautaro Martínez para sellar el 3-1 definitivo. Sin embargo, el compilado tampoco exhibió con claridad la expulsión de Embolo, una decisión arbitral que había generado repercusión internacional y que modificó el desarrollo de aquel encuentro.

Las jugadas polémicas que FIFA no incluyó

En ambos videos, FIFA seleccionó solamente algunas de las imágenes captadas por las cámaras de los árbitros. En la semifinal contra Inglaterra quedaron fuera diferentes acciones de fricción entre los futbolistas, mientras que frente a Suiza no se observó en detalle la jugada que terminó con la tarjeta roja a Embolo.

De esta manera, la Ref Cam permitió conocer desde un ángulo poco habitual cómo se vivieron dos partidos decisivos de Argentina, además de escuchar los diálogos entre árbitros y futbolistas y observar desde el campo algunas de las acciones que marcaron el camino del seleccionado hacia la definición del Mundial.