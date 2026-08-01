San Juan despidió a las víctimas de la tragedia aérea con una misa y un emotivo cortejo

San Juan vivió este sábado una jornada de profundo dolor con el último adiós a cuatro funcionarios provinciales que murieron en el accidente de helicóptero ocurrido en Valle Fértil, donde siete personas perdieron la vida mientras participaban de una misión de capacitación para el combate de incendios.

La despedida estuvo dedicada al subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; al jefe de Bomberos, Rubén Castro; al subjefe de Bomberos, Jorge Carabajal; y al director de Protección Civil, Carlos Heredia. Familiares, compañeros, autoridades y vecinos participaron de las ceremonias organizadas en su memoria.

Luego del multitudinario velatorio realizado el viernes, las puertas de la Catedral Metropolitana volvieron a abrirse a las 8 de este sábado para permitir el ingreso de quienes quisieron acompañar a las familias y despedir a los funcionarios.

Una misa de cuerpo presente

A partir de las 9 se realizó una misa de cuerpo presente que marcó el cierre del velatorio conjunto en el principal templo de la capital sanjuanina. De la ceremonia participaron representantes del Gobierno provincial, integrantes de las fuerzas de seguridad y compañeros de las víctimas.

Una gran cantidad de vecinos también se acercó hasta la Catedral para acompañar la despedida, en medio de la conmoción que provocó el accidente aéreo.

Finalizada la ceremonia religiosa, comenzó el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Capital. El recorrido fue diagramado para atravesar diferentes lugares vinculados con la trayectoria profesional de los cuatro funcionarios.

Un recorrido por lugares emblemáticos

Según informó Diario La Provincia SJ, las carrozas tenían previsto pasar por la Central de Policía, ubicada en Entre Ríos y Córdoba; distintas comisarías; la Dirección de Protección Civil, en Tucumán y O’Graham; y el Cuartel Central de Bomberos, situado en O’Graham y Mendoza.

En cada uno de esos lugares se organizaron homenajes para que integrantes de las fuerzas de seguridad y compañeros pudieran brindar el último saludo. Las paradas buscaron reconocer la trayectoria de los funcionarios que perdieron la vida mientras se encontraban cumpliendo funciones.

Una formación de entre 25 y 30 motocicletas del Grupo de Acción Motorizada (GAM) fue dispuesta para escoltar los coches fúnebres y abrir paso durante el trayecto. El operativo también contempló cortes totales y modificaciones temporales en la circulación por diferentes calles.

El destino de los restos de las víctimas

El cortejo concluyó en el Cementerio de la Capital, donde estaba previsto realizar un homenaje conjunto. Sin embargo, los restos de los cuatro funcionarios tendrían diferentes destinos para sus inhumaciones.

El subjefe de la Policía de San Juan, comisario general Germán Videla, sería el único cuyos restos permanecerían en el Cementerio de la Capital. En tanto, los restos del comisario general retirado Carlos Heredia, director de Protección Civil, serían trasladados al Cementerio Parque Alborada.

El jefe de Bomberos, Rubén Castro, sería despedido en su tierra natal. Su velatorio está previsto desde las 15 de este sábado en una sala de Jáchal, mientras que el domingo a las 8 se celebraría una misa antes de su inhumación en el cementerio municipal de ese departamento.

Despedidas en distintos cementerios

Por su parte, el comisario inspector Jorge Carabajal, segundo jefe de Bomberos, sería inhumado en el Cementerio San Miguel, donde familiares y allegados realizarían su despedida.

Los cuatro funcionarios se encontraban entre las siete personas que murieron en la tragedia aérea registrada en Valle Fértil. El helicóptero participaba de una misión vinculada con una capacitación para el combate de incendios cuando ocurrió el accidente.

En cuanto a Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, los dos bomberos voluntarios cordobeses fallecidos en la tragedia, sus restos serán trasladados a Córdoba una vez finalizadas las autopsias y los procedimientos judiciales.

La tragedia provocó una fuerte conmoción en San Juan y derivó en diferentes muestras de pesar hacia las familias de las siete víctimas. Durante este sábado, los homenajes estuvieron especialmente centrados en los cuatro funcionarios provinciales y en su trayectoria dentro de las fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.