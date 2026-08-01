Importantes daños materiales fue el saldo de un choque en Villaguay

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Renault Logan (vehículo de alquiler) y una camioneta Ford Ranger en la intersección de calles 9 de Julio y Alberti, en Villaguay. Como consecuencia del accidente, que se registró minutos antes de las 11 de este sábado, dos personas demandaron atención médica.

Fuentes policiales comunicaron que el Logan era conducido por un hombre de 32 años, el cual circulaba por calle 9 de Julio en sentido este-oeste, acompañado de una pasajera de 45 años; y la Ranger era guiada por un jubilado de 70 años, quien transitaba por calle Alberti en sentido sur-norte.

Tras la colisión, y por razones preventivas, se trasladó en ambulancia al conductor del Renault Logan y a su acompañante hacia el hospital Santa Rosa de Villaguay. Finalmente se confirmó que ambos presentaron lesiones de carácter leve.

Trabajaron en el lugar, efectivos policiales y tránsito municipal para determinar formas y circunstancias del siniestro vial.

Más noticias