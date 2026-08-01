Patronato recibe a Quilmes este sábado por la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Patronato recibe a Quilmes este sábado desde las 15.30 en el Grella por la Primera Nacional, con tres bajas y la necesidad de sumar puntos.
Patronato recibirá a Quilmes este sábado desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro tendrá el arbitraje de Lucas Comesaña y encontrará al conjunto paranaense ante la necesidad de sumar puntos después de haber caído en zona de descenso directo.
El Rojinegro llegará al compromiso con 22 puntos y ubicado en el penúltimo lugar de su grupo. Quilmes, en tanto, acumula 24 unidades, por lo que el partido tendrá especial importancia para ambos equipos en la pelea por alejarse de los últimos puestos.
Además de la situación deportiva, la atención estará puesta en las condiciones meteorológicas. La jornada de este sábado se presentó lluviosa en Paraná y se aguardaba la evolución del tiempo durante las horas previas al encuentro previsto para las 15.30.
Los convocados de Patronato para enfrentar a Quilmes
Este viernes, Patronato dio a conocer la lista de futbolistas citados por el director técnico Marcelo Candia para afrontar el encuentro ante el Cervecero. La nómina estuvo integrada por 20 jugadores, entre ellos Federico Bravo, quien quedó nuevamente a disposición después de cumplir una fecha de suspensión.
Los arqueros convocados fueron Alan Sosa y Franco Rivasseau. Entre los defensores aparecieron Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Facundo Díaz, Nahuel Genez, Facundo Heredia, Fernando Moreyra y Fernando Evangelista.
En el mediocampo, Candia citó a Juan Barinaga, Federico Bravo, Alejo Miró, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Gonzalo Salega y Valentín Villarreal. Para el ataque fueron incluidos Diego Armando Díaz, Renzo Reynaga, Hernán Rivero y Franco Soldano.
Tres bajas para el Rojinegro
Patronato no podrá contar con Luciano Pacco, Brandon Cortés y Tomás Attis debido a diferentes lesiones. Las tres ausencias condicionaron las alternativas disponibles para el cuerpo técnico de cara a un partido clave por la permanencia.
Pacco sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mientras que Cortés quedó al margen debido a un desgarro en el isquiotibial derecho. Attis, por su parte, presentó una dolencia en el gemelo externo de la pierna izquierda.
En ese escenario, el regreso de Federico Bravo representó una alternativa para Candia. El mediocampista cumplió la suspensión que le había impedido estar disponible y volvió a formar parte de los convocados.
Un partido importante por la permanencia
El compromiso adquirió especial relevancia después de que Patronato cayera la fecha pasada a la zona de descenso directo. Con 22 unidades, el conjunto entrerriano quedó penúltimo en la Zona B y necesita sumar para intentar modificar rápidamente su situación en la tabla.
Quilmes llegará al Grella con 24 puntos, apenas dos más que Patronato. La escasa diferencia entre ambos convirtió al encuentro en un duelo directo entre equipos que buscan tomar distancia de los últimos lugares cuando el torneo ingresa en una etapa decisiva.
El partido comenzará a las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y será dirigido por Lucas Comesaña. La evolución de las condiciones meteorológicas será otro de los aspectos a seguir durante la previa, en una jornada marcada por las lluvias en la capital entrerriana.
La Liga Paranaense suspendió toda la jornada por las lluvias
En otro orden, la Liga Paranaense de Fútbol informó que quedó suspendida toda la jornada prevista para este sábado en las diferentes competencias organizadas por la institución, debido a las condiciones climáticas y al estado de los campos de juego.
La medida alcanzó a la totalidad de los encuentros programados para la fecha. Desde la entidad señalaron que la decisión se adoptó ante las condiciones generadas por las lluvias registradas durante la jornada.
En cuanto a los partidos que no pudieron disputarse, la reprogramación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Liga Paranaense de Fútbol.