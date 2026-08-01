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Policiales Departamento Paraná

Volcó un auto durante el temporal en Viale: estiman que impactó contra una tapa de cloaca abierta

Una mujer de 53 años perdió el control de un Volkswagen Fox y volcó durante la madrugada en Viale. Vecinos indicaron que habría impactado contra una tapa de cloaca que estaba abierta por las condiciones climáticas. Fue trasladada al hospital y no sufrió lesiones graves.

1 de Agosto de 2026
Vuelco durante el temporal en Viale
Vuelco durante el temporal en Viale Foto: Policía de Entre Ríos

Una mujer de 53 años perdió el control de un Volkswagen Fox y volcó durante la madrugada en Viale. Vecinos indicaron que habría impactado contra una tapa de cloaca que estaba abierta por las condiciones climáticas. Fue trasladada al hospital y no sufrió lesiones graves.

Una mujer de 53 años protagonizó un vuelco durante el temporal registrado en la madrugada de este sábado en Viale. La conductora perdió el control de un Volkswagen Fox cuando circulaba por calle Rosa Benitente y, según testimonios recogidos por la Policía, el vehículo habría impactado contra una tapa de cloaca que se encontraba abierta debido a las condiciones climáticas.

 

El accidente ocurrió alrededor de las 3 de este sábado 1° de agosto, metros antes de la intersección de calles Rosa Benitente y Juan Bovier.

 

De acuerdo con el parte de la Comisaría de Viale, la mujer circulaba en sentido este-oeste cuando, por circunstancias que quedaron bajo análisis, perdió el dominio del automóvil y terminó volcando.

Vecinos asistieron a la conductora

 

Tras el siniestro, vecinos del sector acudieron al lugar y asistieron a la mujer hasta la llegada de los servicios correspondientes.

 

Los testigos manifestaron ante los efectivos que el Volkswagen Fox habría colisionado previamente con una tapa de cloaca que se encontraba abierta.

 

Según se consignó en el informe policial, esa situación habría estado relacionada con las inclemencias climáticas registradas durante la madrugada. Las circunstancias precisas del accidente quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

Vuelco durante el temporal en Viale (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco durante el temporal en Viale (foto Policía de Entre Ríos)

Fue trasladada al hospital

 

Luego de ser rescatada, la conductora fue asistida y trasladada en ambulancia hasta el Hospital Castilla Mira de Viale.

 

En el establecimiento sanitario le realizaron placas y las curaciones correspondientes para determinar el alcance de los golpes sufridos durante el vuelco.

 

Los estudios constataron que la mujer no presentaba lesiones de gravedad, según comunicaron fuentes policiales.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Viale, dependiente de la Departamental Paraná de Policía. También prestó colaboración personal de la Guardia Urbana Municipal para las tareas desarrolladas tras el accidente.

 

La Fiscalía en turno fue informada del episodio y se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

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Viale Accidente vuelco temporal lluvias
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