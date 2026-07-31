Accidente fatal en la Ruta Provincial 39: confirmaron la identidad del joven fallecido

El accidente fatal en la Ruta Provincial 39 ocurrido este viernes por la tarde, a la altura del acceso a San Justo, en el departamento Uruguay, terminó con la vida de un joven de 19 años. Con el avance de las actuaciones judiciales, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima y brindaron detalles sobre el estado de salud de la joven que lo acompañaba en la motocicleta al momento del choque.

El siniestro vial se produjo a unos 500 metros del ingreso a la localidad de San Justo, en cercanías de Caseros y Concepción del Uruguay. Por causas que aún son materia de investigación, un camión colisionó con una motocicleta en la que se trasladaban dos jóvenes.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar, mientras que la acompañante fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Foto: Chano Barragán.

Confirmaron la identidad del motociclista fallecido

Con el correr de las horas, se confirmó que la víctima fatal fue identificada como Augusto Núñez, un joven de 19 años oriundo de la localidad de San Justo.

El fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de la comunidad, que rápidamente expresaron su pesar por la pérdida del joven.

Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de establecer cómo se produjo el choque entre el camión y la motocicleta y determinar las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

Foto: Chano Barragán.

Cómo se encuentra la joven que viajaba como acompañante

La acompañante del motociclista, también de 19 años y oriunda de San Justo, fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona tras sufrir lesiones de consideración.

Según la información conocida hasta el momento, la joven presenta heridas a la altura de la cadera y múltiples fracturas, por lo que permanece internada bajo atención médica mientras evoluciona su estado de salud.

En los primeros momentos posteriores al siniestro, desde el lugar del hecho habían informado: “Los jóvenes iban en moto. La joven está en el hospital con múltiples fracturas”, dando cuenta de la gravedad de las lesiones sufridas por la acompañante.

Foto: Uruguayenses Digital.

Pericias y tránsito restringido

Tras el accidente, efectivos policiales preservaron la escena para permitir el trabajo del personal de Criminalística, encargado de realizar las pericias correspondientes.

Desde el lugar también habían señalado: “La moto está debajo del camión. Recién acaba de llegar Criminalística. Está cortado el acceso a San Justo”, en referencia al operativo desplegado para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del siniestro.

Como consecuencia de las tareas periciales, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido en el acceso a San Justo durante varias horas, mientras los especialistas realizaban las actuaciones ordenadas por la Justicia.