Alerta naranja por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 100 milímetros de lluvia y ráfagas de más de 100 km/h

La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos sigue vigente y mantiene en estado de atención a gran parte del territorio provincial debido a la probabilidad de fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante lo que resta de este viernes y las primeras horas del sábado podrían registrarse lluvias muy intensas, ráfagas de viento que superarían los 100 kilómetros por hora, caída de granizo de distintos tamaños y frecuente actividad eléctrica.

De acuerdo con el último informe oficial, los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Tala e Islas permanecen bajo alerta naranja, el segundo nivel más alto de advertencia emitido por el organismo nacional. La advertencia implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños importantes y generar situaciones de riesgo para la población.

En ese contexto, el SMN pidió extremar las precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían modificarse rápidamente con el avance del sistema frontal que afecta a gran parte del centro del país.

El SMN advirtió sobre tormentas fuertes y posibles fenómenos severos

El organismo meteorológico precisó que las tormentas podrían desarrollarse de manera aislada, aunque con elevada intensidad. En su informe oficial sostuvo: “El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual”.

Foto: Meteored.

El pronóstico indica que, en apenas unas horas, algunas localidades podrían acumular entre 60 y 100 milímetros de lluvia, e incluso superar esos registros de manera puntual. Este tipo de precipitaciones concentradas incrementa significativamente el riesgo de anegamientos urbanos, desbordes de cursos de agua menores y complicaciones en la circulación tanto en zonas urbanas como rurales.

Los especialistas remarcan que las ráfagas intensas y la eventual caída de granizo también podrían ocasionar daños materiales, afectando árboles, tendidos eléctricos y estructuras livianas, además de generar interrupciones en distintos servicios.

Cinco departamentos permanecen bajo alerta amarilla

Mientras gran parte de Entre Ríos se encuentra bajo alerta naranja, el SMN indicó que Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador continúan bajo alerta amarilla durante las últimas horas de este viernes.

Foto: SMN.

Sobre estas jurisdicciones, el organismo informó textualmente: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

Si bien el nivel amarillo representa un riesgo menor respecto del naranja, las autoridades recuerdan que estos fenómenos también pueden ocasionar inconvenientes importantes, especialmente cuando las tormentas se presentan de manera localizada y con alta intensidad.

El frente frío favorecerá la organización de las tormentas

El avance de un frente frío durante la tarde favorecerá el desarrollo de nuevas tormentas sobre una extensa franja del centro del país. Los modelos meteorológicos anticipan que los núcleos de lluvia tenderán a multiplicarse, ganar organización y desplazarse sobre distintas provincias.

Las condiciones más complejas abarcarán el este de La Pampa, el este de Córdoba, el sudeste de Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, donde permanecen vigentes distintos niveles de alerta emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

La situación adquiere mayor relevancia sobre el este de la provincia de Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos, regiones donde el nivel de alerta fue elevado a naranja debido a la probabilidad de fenómenos meteorológicos capaces de provocar daños importantes y representar un peligro para la vida.

El sábado toda Entre Ríos quedará bajo alerta naranja

El pronóstico oficial prevé que durante el sábado la alerta naranja por tormentas se extienda a toda la provincia, incorporando también a los cinco departamentos que durante este viernes permanecían bajo alerta amarilla.

Foto: SMN.

Según el SMN, las condiciones de inestabilidad persistirán hasta las primeras horas de la mañana del sábado, con posibilidad de tormentas fuertes y severas sobre todo el territorio entrerriano. El organismo reiteró en su informe: “El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual”.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los reportes oficiales. La evolución del sistema será monitoreada de forma permanente y no se descartan nuevas actualizaciones del pronóstico si las condiciones meteorológicas así lo requieren.