Entre Ríos concentra 247.000 hectáreas en manos extranjeras: qué departamentos lideran el ranking

El Observatorio de Tierras advirtió que el proceso de extranjerización de campos avanza sobre una de las regiones estratégicas del país y ubicó a Entre Ríos entre las provincias con mayor presencia de propietarios extranjeros en la cuenca del río Paraná. Según el informe, unas 247.000 hectáreas está en manos de capitales del exterior.

El trabajo, elaborado con datos oficiales, analiza la distribución de la propiedad rural en la Mesopotamia argentina y sostiene que el corredor integrado por Misiones, Corrientes y Entre Ríos concentra algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de extranjerización de la tierra.

En el caso entrerriano, el estudio señala que la propiedad extranjera se encuentra repartida entre distintas nacionalidades, aunque con predominio de capitales regionales y europeos.

La Paz y Gualeguay, los departamentos con mayor porcentaje

El informe indica que La Paz es el departamento con mayor nivel de extranjerización de la provincia, con el 8,76% de su superficie en manos extranjeras. Lo sigue Gualeguay, con 8,57%.

Más atrás aparecen Concordia, con el 5,68%, y Federal, con el 3,78%.

Qué nacionalidades concentran más tierras

El relevamiento muestra que los capitales uruguayos poseen la mayor superficie de tierras rurales en Entre Ríos, con más de 44.000 hectáreas.

Detrás aparecen los propietarios de origen italiano, con 40.700 hectáreas; holandés, con 36.000; español, con 34.600; y francés, con 28.500 hectáreas.

El estudio también identifica diferencias según cada departamento. En Concordia predomina el capital alemán, mientras que en Federal sobresale el italiano. En La Paz y Gualeguay, los dos departamentos con mayor porcentaje de tierras extranjerizadas, predominan inversiones de origen holandés, español y uruguayo.

Advierten por el desplazamiento de pequeños productores

Juan Echeverría, exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, oriundo de Hernandarias, describió el impacto que, según sostuvo, ya provoca la concentración de tierras sobre la producción familiar.

"Los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales", afirmó.

El Observatorio de Tierras sostiene que una eventual eliminación de los límites a la compra de campos por parte de extranjeros podría incrementar el valor de la tierra, pero también encarecer los alquileres rurales y profundizar las dificultades para los pequeños productores que dependen de campos arrendados para sostener su actividad.

El panorama en la Mesopotamia

El estudio indica que la extranjerización de la tierra no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra sobre el corredor del río Paraná, una zona considerada estratégica por su acceso a vías de exportación, recursos forestales e hídricos.

En Misiones, el 11,29% del territorio, más de 325.750 hectáreas, pertenece a capitales extranjeros. Allí predomina ampliamente el capital chileno, principalmente a través de la empresa forestal Arauco, propietaria de más de 240.000 hectáreas destinadas a plantaciones para la producción de celulosa.

En Corrientes, la extranjerización alcanza el 7,63% de la superficie provincial, equivalente a unas 554.000 hectáreas. En esa provincia predominan capitales estadounidenses, chilenos, holandeses y sociedades radicadas en Luxemburgo.

El informe del Observatorio de Tierras se conoció en medio del debate por el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que genera posiciones contrapuestas entre quienes sostienen que favorecerá las inversiones y quienes advierten sobre un mayor proceso de concentración de la propiedad rural.