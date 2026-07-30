Rechazan la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y convocan a una jornada por la Pachamama en Paraná

El abogado ambientalista Enzo Culasso se refirió a la iniciativa vinculada a las tierras

Las organizaciones ambientalistas de Paraná convocaron a una jornada abierta para este sábado 1° de agosto en el Balneario Municipal con un doble objetivo: celebrar el Día de la Pachamama mediante una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra y expresar el rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Congreso de la Nación.

La actividad comenzará a las 14 y servirá también para convocar a la movilización prevista para el próximo 6 de agosto, fecha en la que el Senado volvería a debatir la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

El abogado ambientalista Enzo Culasso, uno de los referentes de la convocatoria, advirtió ante Elonce que el núcleo del proyecto apunta a modificar la Ley de Tierras Rurales y eliminar restricciones que hoy limitan la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

"Lo que buscan es modificar esta ley para quitar los topes y las restricciones a la extranjerización de la tierra. Hoy existe un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de provincias, municipios y departamentos, además de restricciones sobre zonas de frontera, reservas de agua y recursos estratégicos", explicó.

"No es solo una discusión sobre la propiedad"

Culasso sostuvo que el debate excede el concepto de propiedad privada y planteó que la iniciativa podría facilitar la transferencia de territorios considerados estratégicos para el país.

"Tenemos que preguntarnos hacia dónde va este país si permitimos que extranjeros posean tierras sin ningún tipo de límite o regulación. ¿Dónde está el beneficio para la población argentina?", cuestionó.

El ambientalista vinculó el proyecto con otras normas aprobadas recientemente para promover grandes inversiones y consideró que existe una estrategia para favorecer el acceso privado a recursos naturales.

"Esto hay que leerlo junto con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y los proyectos vinculados a centros de datos e inteligencia artificial, que requieren grandes cantidades de agua y energía. Se busca que actores extranjeros tengan más derechos sobre nuestros recursos", afirmó.

También recordó casos que reavivaron el debate público sobre la propiedad de la tierra, como el control de extensas superficies por empresarios extranjeros y el acceso restringido a recursos hídricos.

Convocan a defender el territorio y el río Paraná

Además del rechazo al proyecto de ley, la jornada incluirá una ceremonia en conmemoración del Día de la Pachamama, tradición que cada 1° de agosto honra a la Madre Tierra en distintas regiones del país.

"Nos parece importante agradecerle al río Paraná todo lo que nos brinda: desde el agua que tomamos todos los días hasta los paisajes y los beneficios que genera vivir a la vera de este gran río", expresó Culasso.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y combinará actividades simbólicas con acciones de difusión para sumar adhesiones de cara al debate legislativo.

"La propiedad privada ya es inviolable"

Por otro lado, Culasso también cuestionó el nombre del proyecto y aseguró que el principio de inviolabilidad de la propiedad privada ya está garantizado por la Constitución Nacional. "Desde 1853 la propiedad privada es inviolable. Lo que no es absoluto es el ejercicio de ese derecho. Nadie puede ejercer su propiedad perjudicando derechos colectivos, como el derecho a vivir en un ambiente sano", explicó.

En ese sentido, sostuvo que el cuidado del ambiente debe entenderse como una obligación con las generaciones futuras. "Tenemos que pensar qué río Paraná y qué agua les vamos a dejar a quienes todavía no nacieron. Ese también es un derecho que debemos proteger", concluyó.