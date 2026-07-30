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Tras amplio operativo, rescataron a un caballo que cayó en un arroyo de Paraná

Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y auxiliares de Protección Civil trabajaron desde la mañana para salvar al animal, que presentaba un cuadro de hipotermia. Fue trasladado para su recuperación.

30 de Julio de 2026
El animal fue rescatado con vida a pesar del complejo operativo por rescatarlo
El animal fue rescatado con vida a pesar del complejo operativo por rescatarlo Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

REDACCIÓN ELONCE

Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y auxiliares de Protección Civil trabajaron desde la mañana para salvar al animal, que presentaba un cuadro de hipotermia. Fue trasladado para su recuperación.

Un caballo que había caído en un arroyo sobre calle Rondeau, en Paraná, fue rescatado con vida luego de un intenso operativo que se extendió durante varias horas y movilizó a personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y el equipo de auxiliares de Protección Civil.

 

El procedimiento comenzó en horas de la mañana y demandó un importante despliegue debido a las dificultades que presentaba el terreno, lo que complicó las tareas para extraer al animal.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

 

"Se trabajó con mucho personal por la fisonomía del lugar y pudimos rescatar al equino con vida", destacó en diálogo con Elonce Lucas García, integrante de Defensa Civil de Paraná.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Un rescate complejo por las condiciones del terreno

 

Según explicó el funcionario, el caballo permanecía atrapado en el arroyo y el acceso al lugar dificultó considerablemente las maniobras.

 

"Se trabajó desde horas tempranas con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y el equipo de auxiliares de Protección Civil para poder rescatar un caballo que se encontraba en el arroyo sobre calle Rondeau", relató.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

 

Además, indicó que la demora en el operativo respondió exclusivamente a las condiciones del terreno. "Recién se pudo sacar después de varias horas. Se tardó mucho por la dificultad del terreno", señaló.

El caballo presentaba hipotermia

 

Una vez liberado, el animal fue trasladado de inmediato al sector de recuperación de caballos ubicado en el Hipódromo de Paraná, donde quedó bajo atención especializada. "El caballo estaba complicado porque estaba entrando en un cuadro de hipotermia. Se pudo trasladar rápidamente para que recibiera la atención necesaria", explicó García.

 

El responsable de Defensa Civil remarcó que el trabajo coordinado entre los distintos organismos permitió salvarle la vida al equino pese a las adversas condiciones.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Piden extremar los cuidados con los animales

 

Tras el rescate, García aprovechó para insistir en la importancia de prevenir este tipo de situaciones, especialmente en zonas cercanas a barrancas, arroyos y sectores de riesgo.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

 

"Siempre insistimos en la concientización. Si hay animales cerca de barrancas o zonas peligrosas hay que contenerlos y alejarlos. En este caso no sabemos qué fue lo que ocurrió, pero afortunadamente pudo ser rescatado con vida", concluyó.

Coordinan acciones preventivas ante el Fenómeno el Niño-ELONCE-30/07/2026

Temas:

Rescate de caballo arroyo de Paraná Defensa Civil
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