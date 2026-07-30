Daniel Zamora: "El VAR vino para hacer el fútbol más justo"

REDACCIÓN ELONCE
Daniel Zamora habló con Elonce sobre su presente como árbitro profesional, los desafíos de dirigir partidos decisivos en la Primera Nacional, el funcionamiento del VAR y cómo combina su carrera en el fútbol con una activa faceta musical.
La carrera de Daniel Zamora continúa consolidándose en el fútbol profesional argentino. El árbitro asistente paranaense atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria, con designaciones permanentes en la Primera Nacional y el objetivo de dar un nuevo paso hacia la máxima categoría. En una entrevista con "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, repasó su actualidad, explicó cómo vive los encuentros con mayor presión, defendió la utilización del VAR y sorprendió al revelar cómo la música ocupa un lugar tan importante en su vida como el arbitraje.
El asistente fue designado para participar del encuentro entre Güemes de Santiago del Estero y Tristán Suárez, un compromiso que involucra de manera indirecta a Patronato por la pelea en la parte baja de la tabla. Lejos de minimizar la importancia del partido, reconoció que este tipo de escenarios representan un desafío adicional para quienes deben impartir justicia dentro del campo de juego.
"Es un momento difícil, pero uno trata de estar preparado, de estar a la altura y dar lo mejor cuando tocan esos partidos", sostuvo Zamora al referirse a la presión que atraviesan los equipos comprometidos con el descenso.
La presión también se siente desde el arbitraje
El árbitro explicó que el contexto de cada encuentro modifica completamente la manera de prepararse. Aunque el reglamento sea siempre el mismo, aseguró que las circunstancias cambian según el escenario, el público y lo que esté en juego para cada equipo.
"Sí, la regla es la misma, el juego es el mismo: es 11 contra 11, pero ya el terreno de juego empieza a cambiar, la gente, el lugar, lo que se está jugando. Siempre es importante para saber una tendencia que pueda llegar a pasar", describió.
En ese sentido, remarcó que la experiencia permite anticipar determinadas situaciones, aunque el fútbol siempre puede sorprender. "A veces hay un error de un arquero o entró una pelota o pasó algo y ya cambia todo lo que uno pensaba", explicó al destacar que ningún partido responde exactamente a lo planificado.
También señaló que este año comenzó a tener una continuidad inédita dentro del fútbol profesional. "Este mes es la primera vez que me pasa que empecé a jugar todos los fines de de semana", contó, al explicar que la reorganización de designaciones durante el Mundial generó nuevas oportunidades para los árbitros asistentes.
El sueño de seguir creciendo en Primera División
Pese a su actividad constante en AFA, Zamora continúa arbitrando encuentros de la Liga Paranaense siempre que el calendario lo permite. Para él, competir en todos los niveles representa una manera de mantenerse activo y seguir perfeccionándose.
Incluso utilizó a Lionel Messi como ejemplo para explicar esa filosofía. Recordó que el capitán argentino siempre buscó ganar todas las competencias que disputó y aseguró que intenta trasladar esa mentalidad a su propia carrera.
"Si dirijo la final de la Liga, me siento campeón de mi liga y trato de dirigir la final de la Primera División del fútbol argentino, que es a lo que lo que uno trata de apuntar", expresó.
Actualmente ya suma experiencias en la máxima categoría como árbitro asistente y espera completar uno de los pasos más importantes para su carrera: la certificación oficial del VAR.
"Sigo trabajando, dando la prueba física, tratando de tener buenos puntajes los fines de semana que me toquen", comentó sobre la preparación permanente que exige mantenerse dentro del arbitraje profesional.
El VAR, una herramienta para corregir injusticias
Uno de los tramos más extensos de la entrevista estuvo dedicado a la tecnología aplicada al arbitraje. Zamora explicó que el VAR requiere una capacitación específica, no solamente desde lo técnico sino también desde la comunicación entre quienes trabajan dentro de la cabina y el equipo arbitral que se encuentra en el campo de juego.
Describió que el proceso implica aprender a manejar la tecnología, utilizar un lenguaje preciso y coordinar las intervenciones con absoluta claridad para evitar errores.
Pero, además, defendió el sistema y aseguró que llegó para responder a la evolución del fútbol moderno.
"Me parece muy buena porque nosotros, como dijimos, los que empezamos a peinar canas, si miras el fútbol del 2000, cambió la velocidad, cambió la manera de cómo se confecciona el balón, el terreno del juego, el talle del jugador, etc.", afirmó.
Según explicó, la velocidad actual del juego hace prácticamente imposible que un árbitro pueda resolver todas las situaciones sin ayuda tecnológica. "La herramienta vino para ayudarnos a definir esas situaciones que son difíciles y más en la velocidad que se juega", sostuvo.
También valoró especialmente el llamado "delay" en los fuera de juego, mecanismo mediante el cual los asistentes esperan que finalice la jugada antes de levantar la bandera cuando existe una duda. "Preferimos esperar y le damos más justicia a una situación", explicó al referirse a uno de los cambios más importantes introducidos por el VAR.
Una pasión paralela que también ocupa el escenario
Más allá del fútbol, Zamora mantiene una fuerte relación con la música. Durante años encabezó un tributo a Luciano Pereyra, aunque la intensidad de los viajes por el arbitraje terminó haciendo incompatible ese proyecto.
Actualmente participa en una banda de rock nacional junto a un grupo de amigos y aprovecha cada fin de semana libre para presentarse en distintos escenarios.
"Lo acompaño cada vez que que estoy libre", comentó sobre el proyecto musical que comparte con uno de sus amigos.
El árbitro destacó que recorrer el país gracias al fútbol también le permitió ampliar su horizonte artístico. Contó que cada provincia le regaló nuevos ritmos, sonidos y costumbres que terminaron enriqueciendo su manera de vivir la música.
"En Santa Fe vas a escuchar cumbia, en Córdoba escuchas cuarteto, en la zona norte vas a escuchar una samba, una chacarera", relató.
El fútbol y la música, unidos por el mismo ritmo
Hacia el final de la entrevista dejó una reflexión que resume la convivencia de sus dos grandes pasiones. Explicó que, gracias a la música, comenzó a percibir los partidos desde otra perspectiva.
"A mí me toca llevar el tiempo en la música", señaló antes de comparar el desarrollo de un encuentro con una composición musical.
Describió cómo los silencios antes de una pelota parada, la explosión del público tras un gol o la tensión previa a un córner tienen una musicalidad propia que solo descubrió después de muchos años como percusionista. "Mientras estoy tocando me olvido de un montón de cosas y también encuentro un montón de conexión con el fútbol y es fantástico", expresó.