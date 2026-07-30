Denunciaron por abuso sexual a Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano

Thiago Medina fue denunciado por presunto abuso sexual por una joven de 19 años, quien aseguró que el hecho ocurrió cuando ella tenía 13 años y él 17. La presentación fue realizada en un organismo de asistencia y la Justicia bonaerense inició la investigación.
Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano Argentina 2022, fue denunciado por presunto abuso sexual por una joven de 19 años, quien aseguró ser su prima. La presentación fue realizada este jueves en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza, y el caso quedó ahora bajo investigación de la Justicia.
De acuerdo con la denuncia, el hecho denunciado habría ocurrido cuando la joven tenía aproximadamente 13 años y Medina 17. Según consta en la presentación, el presunto episodio se habría registrado en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en la localidad de Virrey del Pino.
Tras la radicación de la denuncia, las actuaciones fueron remitidas a la Justicia bonaerense, que deberá avanzar con la investigación, reunir pruebas y determinar las medidas procesales correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.
La denuncia quedó en manos de la Justicia
Según trascendió de fuentes policiales, la joven acudió al Centro de la Mujer y la Familia para formalizar la denuncia, que fue recibida este jueves. A partir de ese momento se activó el procedimiento judicial previsto para este tipo de casos.
La investigación recién se encuentra en una etapa inicial y serán los fiscales intervinientes quienes definan las diligencias a realizar, incluyendo la recolección de testimonios y otras medidas probatorias que permitan determinar si existió un delito y establecer eventuales responsabilidades penales.
Hasta el momento no se difundió públicamente una declaración de Thiago Medina ni de su entorno respecto de la denuncia presentada en su contra.
De la fama televisiva a una investigación judicial
Thiago Medina alcanzó notoriedad pública tras su participación en Gran Hermano Argentina 2022, donde ingresó con 19 años. Durante el programa ganó popularidad por su historia de vida, marcada por el trabajo en el Mercado Central y la recolección de cartones en González Catán.
Dentro del reality inició una relación con Daniela Celis, también participante del programa. La pareja tuvo dos hijas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024, aunque anunció su separación en mayo de 2025, publicó Teleshow.
Mientras tanto, la causa judicial iniciada este jueves continuará su curso en la Justicia bonaerense, que será la encargada de determinar, a partir de las pruebas que se incorporen al expediente, si corresponde avanzar con una imputación u otras medidas procesales. Cabe recordar que la denuncia constituye el inicio de una investigación y que la eventual responsabilidad penal deberá ser establecida por la Justicia respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.