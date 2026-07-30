Lisandro Martínez fue elogiado como padre y su esposa respondió: “Es lo que corresponde”

Tras su participación en el Mundial con la Selección argentina, Lisandro Martínez regresó a Gualeguay para disfrutar de unos días de descanso junto a su esposa, Muriel López Benítez, y la hija de ambos, Aurora.

Durante la estadía familiar, López Benítez publicó un video en el que se observa al defensor del Manchester United barriendo en la puerta de una casa mientras comparte el momento con su hija. Las imágenes se viralizaron y generaron numerosos elogios hacia el futbolista por su desempeño como padre.

La repercusión llevó a la esposa de Lisandro Martínez a realizar una reflexión sobre la distribución de las responsabilidades familiares. Si bien destacó el compromiso del jugador con la crianza, cuestionó que una escena cotidiana protagonizada por un padre sea presentada como algo excepcional.

“Dejemos de romantizar a un padre por cumplir con su rol”

Muriel compartió inicialmente la captura de una conversación con una amiga, quien hizo referencia a los comentarios que recibió el video. “Todos en las redes: ‘Ay, Licha, Licha con la nena y la escoba’. Pobre la madre, vomitada, 15 horas sin pegar un ojo”, decía parte del mensaje.

A partir de ese intercambio, López Benítez expresó: “Aprovecho esta conversación entre amigos para decir algo que siempre he pensado: dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que le corresponde”.

La publicación no estuvo dirigida contra Lisandro Martínez, sino contra la diferencia con la que, según su planteo, se suele valorar la participación de madres y padres en las tareas de cuidado.

La imagen de Lisandro Martínez y la respuesta de Muriel López Benítez.

El reconocimiento a Lisandro Martínez como padre

“Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba, porque entendió la responsabilidad que implica ser papá y porque asumió el papel que le toca desempeñar”, manifestó la modelo.

Luego pidió que la presencia de los hombres en la crianza sea considerada parte habitual de la paternidad. “Mejor normalicemos que estar presente, cuidar, criar, involucrarse y responsabilizarse también es parte de ser padre”, planteó.

Además, sostuvo que esas acciones “no son méritos extra”, sino responsabilidades que aparecen al traer una vida al mundo, independientemente de que la llegada de un hijo haya sido planificada.

“No debería parecernos extraordinario”

La esposa de Lisandro Martínez aclaró que el compromiso de los padres puede ser valorado, aunque consideró que no debe ser tratado como una conducta excepcional.

“Claro que se valora y se reconoce, pero no debería parecernos extraordinario que un papá ejerza su paternidad”, concluyó López Benítez en su publicación.