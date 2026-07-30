Lanús fue goleado por Cienciano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Lanús sufrió una dura eliminación en la Copa Sudamericana al perder 4-0 frente a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad peruana de Cusco. El Granate había ganado 2-0 en la ida, pero no logró sostener la diferencia.

El equipo argentino llegó a la revancha con una ventaja importante y la posibilidad de avanzar incluso con una derrota por un gol. Sin embargo, Cienciano se impuso desde el comienzo y necesitó solamente el primer tiempo para revertir la serie.

Carlos Garcés y Alejandro Hohberg marcaron dos goles cada uno para el conjunto peruano. Con el 4-0, el resultado global quedó 4-2 y el vigente campeón de la competencia se despidió durante la instancia de playoffs.

Cienciano dio vuelta la serie en el primer tiempo

El conjunto local abrió el marcador a los siete minutos mediante Garcés, quien aprovechó un envío desde la izquierda y definió dentro del área. El gol cambió rápidamente el desarrollo del encuentro y aumentó la presión sobre el equipo argentino.

A los 40 minutos, Hohberg convirtió el 2-0 con un remate desde afuera del área. Ese resultado igualaba la serie y llevaba la definición a los penales, pero Cienciano volvió a golpear antes del descanso.

En el tiempo agregado, Garcés apareció nuevamente y marcó de cabeza el tercer tanto. De esta manera, Lanús se fue al entretiempo abajo por 3-0 y obligado a convertir para continuar en la competencia.

Lanús no logró reaccionar en el complemento

El Granate intentó adelantar sus líneas durante la segunda parte, pero no encontró los espacios ni la precisión necesaria para descontar. Cienciano administró la ventaja y sostuvo el resultado sin sufrir sobresaltos importantes.

Cuando el partido llegaba a su final, Hohberg anotó su segundo gol y estableció el 4-0 definitivo. El tanto terminó de sentenciar la eliminación de Lanús y desató el festejo del conjunto peruano.

Cienciano avanzó a los octavos de final, instancia en la que se enfrentará con Botafogo de Brasil. El equipo argentino, en tanto, perdió la posibilidad de defender el título que había conseguido en 2025 al vencer por penales a Atlético Mineiro.

La eliminación representa otro golpe para Lanús, que también había quedado afuera de la Copa Argentina tras perder 2-1 frente a Instituto. Desde ahora, el equipo deberá concentrarse en su participación en el Torneo Clausura.