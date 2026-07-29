Coudet, tras la derrota de River: "River no te da margen ni tiempo"

Coudet realizó una fuerte autocrítica luego de la caída de River frente a Gimnasia en La Plata. El entrenador reconoció el difícil presente del equipo, pidió entre "tres o cuatro" refuerzos y aseguró que el único camino para revertir la situación es volver a ganar.
Coudet no ocultó su preocupación por el presente de River luego de la derrota por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El entrenador realizó una profunda autocrítica en conferencia de prensa, reconoció que el equipo no logra desarrollar la idea futbolística que pretende y fue contundente al afirmar que "River no te da margen ni tiempo" para atravesar una crisis deportiva.
Con este nuevo traspié, el conjunto de Núñez acumuló tres derrotas en igual cantidad de partidos durante el segundo semestre y profundizó un presente que genera preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas.
Lejos de buscar excusas, el "Chacho" admitió que el rendimiento colectivo está lejos de lo esperado y reconoció que pocas veces le resultó tan difícil plasmar una identidad futbolística en uno de sus equipos.
La autocrítica del "Chacho"
Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Coudet describió el delicado momento que atraviesa River y señaló cuáles son las principales falencias que observa.
“El momento es muy difícil. Hay que trabajar. Tenemos que trabajar mucho y levantar los niveles, logramos tener la pelota pero no desequilibrar ni lastimar. No ligamos nada”, expresó el entrenador.
En ese sentido, descartó que el problema pase exclusivamente por la actitud o el despliegue físico del equipo y puso el foco en la falta de profundidad ofensiva.
“No creo que pase por la intensidad, casi no permitimos que el rival juegue, pero terminamos pecando por no terminar las jugadas y por contragolpes en los que tenemos la línea adelantada. No pasa ni por el juego ni por la intensidad, tenemos que desequilibrar y generar mucho más, algo que no estamos logrando", sostuvo.
El pedido de refuerzos para cambiar el presente
Consultado sobre el mercado de pases, Coudet evitó referirse a la situación de los once futbolistas que fueron apartados del plantel y continúan entrenándose en el predio de Cantilo. Sin embargo, dejó en claro que considera necesario incorporar jugadores para fortalecer distintas líneas del equipo. "Necesitamos tres o cuatro en distintas posiciones", afirmó sin rodeos.
Luego explicó que la presencia de numerosos futbolistas juveniles responde a una necesidad más que a una planificación ideal y remarcó que no es conveniente cargar sobre ellos toda la responsabilidad de revertir el presente.
"Tenemos muchos juveniles y es algo que no pasa muy seguido. En situaciones de otro tipo ellos son los que más ayudan, pero claro que tienen un proceso. Es difícil darles la responsabilidad en un inicio", explicó.
"Hay que ganar", el mensaje para salir de la crisis
En el tramo final de la conferencia, el entrenador volvió a remarcar que el equipo todavía no alcanzó el nivel individual que había mostrado durante la primera parte del año y señaló que el escaso tiempo de trabajo también condicionó la preparación.
“No tenemos los mismos niveles individuales que en la primera mitad del año. Podría hablar de mil cosas, de que casi no hemos trabajado con los que llegaron de la Selección ni con jugadores que no hemos tenido tiempo para que encuentren su mejor versión”, manifestó.
No obstante, evitó profundizar en las explicaciones y dejó en claro que los resultados son la única manera de recuperar la confianza. “Podemos hablar de mil situaciones, pero hay que ganar”, concluyó.
River intentará cortar la racha negativa el próximo domingo, cuando reciba a Rosario Central en el estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura. El equipo llegará presionado por la necesidad de conseguir su primera victoria del semestre y comenzar a revertir un presente que, según reconoció el propio Coudet, no admite demasiado margen de error.