Reforma previsional: el Centro de Jubilados reiteró su rechazo y anticipó una posible judicialización

La reforma previsional continuó sumando repercusiones luego de que la Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtiera en ley el proyecto impulsado por el Gobierno provincial. En ese marco, el vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Mario Huss, expresó un contundente rechazo a la iniciativa, cuestionó el proceso legislativo y sostuvo que las modificaciones tendrán un impacto negativo sobre quienes ya perciben un haber previsional y sobre los trabajadores próximos a jubilarse.

En diálogo con Elonce, Huss lamentó que las propuestas elaboradas por distintos sectores no fueran incorporadas durante el debate parlamentario. "Es lamentable porque la Multisectorial presentó un proyecto también que no lo tuvieron en cuenta. Miente el señor gobernador al decir que no presentaron nada. Presentaron, pero no lo tuvieron en cuenta", afirmó.

Además, sostuvo que el Centro de Jubilados buscó mantener instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo provincial, aunque, según indicó, nunca fueron recibidos. "Nosotros pensamos, porque lo hemos hecho en reiteradas oportunidades para que el señor gobernador, como lo hicieron otros gobernadores, ir a visitarnos, a charlar con los jubilados jamás lo hizo", expresó.

Preocupación por el impacto de la ley

Durante la entrevista, Huss manifestó que el principal temor del sector radica en las consecuencias que, a su entender, traerá la nueva legislación para el sistema previsional entrerriano. En ese sentido, aseguró que el ajuste volverá a recaer sobre los sectores más vulnerables.

"Esperemos que no sea tan grave, pero como siempre decimos, siempre el ajuste viene para los más débiles y, en este caso, para los jubilados. Así que lamentablemente estamos tristes y especialmente los que tienen que estar muy preocupados son los activos que próximamente se van a jubilar", señaló.

Foto: Archivo Elonce.

El dirigente también vinculó la reforma con las políticas económicas impulsadas a nivel nacional y cuestionó el acompañamiento del Gobierno provincial. A lo largo de la entrevista formuló críticas políticas tanto hacia la gestión de Rogelio Frigerio como hacia el Gobierno nacional, dejando en claro que esas apreciaciones respondían a su posición personal.

Advierten que podría haber presentaciones judiciales

Consultado sobre la posibilidad de que la ley sea cuestionada en la Justicia, Huss sostuvo que existen fundamentos jurídicos para avanzar con acciones legales una vez que la norma entre plenamente en vigencia. "Creo que sí porque los abogados que manejan estos temas dicen que esto se va a hacer tremendo para la justicia y van a haber problemas en la justicia", afirmó.

También cuestionó uno de los aspectos centrales de la reforma, referido a la modificación de la base de cálculo para determinar el haber jubilatorio, y puso en duda que pueda sostenerse el 82% móvil tal como sostiene el oficialismo.

"Nosotros creemos que mal, que esto va a ir achicándose y cada vez va a ser menos el 82%. Ya lo hemos estudiado con nuestro abogado, porque las cosas que decimos no las decimos por decir", aseguró.

Críticas al tratamiento legislativo

Durante otro tramo de la entrevista, Huss también fue consultado por el acompañamiento que recibió la iniciativa en el Senado provincial, donde dos legisladoras del Partido Justicialista votaron junto al oficialismo para aprobar la norma.

Sobre ese punto, respondió: "No soy autoridad partidaria. Pero la comisión que tiene que ver estos asuntos ya tendrían que haberlos expulsados y que estas dos senadoras se vayan con el partido del gobernador y del presidente actual que tenemos".

Finalmente, reiteró que distintos gremios y organizaciones presentaron alternativas durante el tratamiento del proyecto y rechazó las versiones que indicaban que no existieron propuestas diferentes a las impulsadas por el Ejecutivo.