Dos raíces entrerrianas unidas en Italia: el periodista Claudio Rígoli se casó con una abogada de Chajarí

El periodista Claudio Rígoli, histórico conductor de Telenueve Central, de 66 años y oriundo de Rosario del Tala, contrajo matrimonio con la abogada entrerriana Elisa Comparin, nacida en Chajarí, en una ceremonia íntima realizada en Monte Isola, un pintoresco municipio de la provincia de Brescia, en la región italiana de Lombardía.

La boda sorprendió a colegas, amigos y al ambiente periodístico, ya que la pareja había mantenido en absoluta reserva sus planes de casamiento. La noticia trascendió recién cuando comenzaron a circular en redes sociales y programas de espectáculos las primeras imágenes de la unión.

Además de la ceremonia civil, los flamantes esposos realizaron una emotiva bendición de anillos en un entorno natural, rodeados de montañas y vegetación, lejos del foco mediático y con un reducido grupo de allegados.

Quién es Elisa Comparin

La flamante esposa de Rígoli tiene 42 años, es abogada especializada en Derecho Penal y actualmente se desempeña como prosecretaria en la Fiscalía General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal, dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Comparin cursó la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego obtuvo una Maestría en Derecho Penal en la Universidad Austral. Desde febrero de 2019 desarrolla su actividad profesional en la Justicia Federal, donde interviene en causas penales y tareas vinculadas con la administración judicial.

Su perfil público siempre estuvo marcado por la discreción. Alejada de la exposición mediática, mantiene una escasa presencia en redes sociales y concentra su actividad en el ámbito profesional y académico.

Deportes, viajes y una vida de bajo perfil

Más allá de su carrera judicial, Comparin cultiva una activa vida deportiva. En sus redes sociales suele compartir imágenes de entrenamientos, competencias de running y actividades al aire libre, reflejando su interés por el bienestar físico y la superación personal.

También comparte con Rígoli la pasión por los viajes. Durante los últimos años recorrieron juntos distintos destinos de Europa, Estados Unidos, Uruguay y la Patagonia argentina, alternando escapadas urbanas con recorridos por paisajes naturales.

La pareja había hecho una de sus pocas apariciones públicas en los Premios Martín Fierro 2024, donde posaron juntos sobre la alfombra roja. Sin embargo, continuaron manteniendo un perfil reservado hasta la celebración de su casamiento en Italia.

Una historia que sorprendió a todos

El enlace tomó por sorpresa incluso a personas cercanas al conductor de Telenueve Central, ya que ninguno de los dos había anticipado públicamente la decisión de casarse.

Las fotografías difundidas desde Monte Isola reflejaron una celebración sencilla, íntima y alejada del circuito mediático, en línea con el bajo perfil que ambos eligieron mantener durante su relación.