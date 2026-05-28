Quién es María Irigaray, la modelo entrerriana que enamoró al actor Darío Lopilato

La novia de Darío Lopilato habló sobre su experiencia en Miss Universo Argentina 2026, sus múltiples profesiones y la historia de amor que construyó junto al actor.
La novia de Darío Lopilato volvió a quedar en el centro de la escena tras su participación en Miss Universo Argentina 2026. María Irigaray, actriz, periodista deportiva, pianista clásica y licenciada en Artes y Tecnología, habló sobre sus proyectos, sus pasiones y la relación que mantiene con el reconocido actor argentino.
En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, la entrerriana de 31 años repasó su recorrido profesional y personal luego de representar a La Plata en el certamen nacional de belleza realizado el pasado 25 de mayo.
“Siempre creí que una mujer no tiene por qué elegir un solo camino. Cada una de estas facetas por las que se me conoce me completa de una manera distinta”, expresó Irigaray al describir las distintas actividades que forman parte de su vida.
La modelo y artista señaló además que cada disciplina ocupa un lugar importante en su identidad. “La música es algo que llevo dentro desde muy chica y que me atraviesa; el periodismo deportivo me da la posibilidad de visibilizar historias de deportistas mujeres que merecen ser reconocidas, y la actuación me regaló el amor de mi vida porque a Darío lo conocí trabajando en la obra de teatro Vamos a contar mentiras… Todos estos mundos, si bien parecen muy distintos entre sí, juntos me hacen ser quien soy”, sostuvo.
Su experiencia en Miss Universo Argentina
Aunque no logró quedarse con la corona nacional —que finalmente obtuvo la misionera Tamara Rogouski para representar al país en Puerto Rico—, Irigaray se mostró satisfecha con el recorrido realizado dentro del certamen.
“Ya viví la experiencia hace un par de años y quise volver a participar en un concurso, ya con otra edad, otras prioridades y un nuevo objetivo. Y lo cumplí”, afirmó.
La participante oriunda de Concordia recordó además cómo comenzó su vínculo con los concursos de belleza. “Todo empezó a los 18 años cuando me invitaron a participar para ser la Reina de los Carpinteros en mi ciudad, Concordia (Entre Ríos). Era mi primera experiencia en este mundo y la gané”.
Con el paso de los años, María Irigaray acumuló más de treinta títulos y reconocimientos vinculados al modelaje y concursos internacionales. Entre ellos, mencionó distinciones como Reina Hispanoamericana Argentina, Miss Mundo Entre Ríos, Reina Nacional del Zapallo, Primera Finalista Miss Río de la Plata en Punta del Este, Miss Model Intercontinental en Perú y Miss Mercosur Internacional en Brasil.
“Son experiencias de crecimiento personal”
Consultada sobre qué es lo que más la atrae de este tipo de competencias, la actriz explicó que las considera espacios de aprendizaje y crecimiento. “Estos espacios me dieron herramientas que no hubiera encontrado en ningún otro lado: aprendí a manejar los nervios, a hablar en público, a relacionarme con personas muy distintas a mí, a superar la frustración cuando el resultado no es el esperado. La verdad que son experiencias increíbles de intercambio y de crecimiento personal”, remarcó.
Además de su faceta artística y mediática, la entrerriana mantiene una relación consolidada con Darío Lopilato, hermano de la actriz Luisana Lopilato. Ambos se conocieron mientras trabajaban juntos en la obra teatral “Vamos a contar mentiras”.
“Lo primero que me llamó la atención fue su forma amable de tratar a las personas, con todos, siempre”, recordó sobre los inicios de la relación.
La convivencia y una indirecta sobre casamiento
Actualmente, la pareja convive y comparte proyectos personales y profesionales. Según contó Irigaray, la relación se sostiene sobre valores como el respeto y el acompañamiento mutuo.
“Hoy tenemos una relación basada en el respeto, la admiración y el acompañamiento mutuo. Es generoso, compañero, me hace reír, me cuida, me da espacio. Nos potenciamos mucho como pareja”, expresó.
Finalmente, la actriz y periodista deportiva reconoció que le gustaría dar un paso más en la relación y deslizó una frase que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de ambos. “¡Me encantaría! Y que sea con él, por supuesto. Por ahora estamos conviviendo y la estamos pasando muy bien. Aunque si me estás leyendo, Darío…, esto es una indirecta”, dijo entre risas sobre la posibilidad de casarse con el actor.