Quién es Frida Mazza, la hermana menor que busca abrirse camino en el modelaje

REDACCIÓN ELONCE
Con apenas 20 años, Frida Mazza comenzó a construir su propia carrera en la moda. La hermana menor de Valeria Mazza combina sesiones fotográficas, viajes y una activa presencia en redes sociales mientras da sus primeros pasos en la industria.
Frida Mazza modelo es un nombre que comenzó a ganar visibilidad dentro del mundo de la moda argentina. A sus 20 años, la hermana menor de Valeria Mazza busca construir su propio camino profesional en una industria donde su familiar se convirtió en una de las máximas referentes a nivel internacional.
Aunque Valeria Mazza mantuvo históricamente un perfil reservado respecto de su vida privada, la joven rosarina comenzó a mostrarse cada vez más en eventos sociales y campañas fotográficas, consolidando una presencia creciente en el universo fashion.
Frida es hija de Raúl Mazza y Mónica Ferreira y actualmente reside en la provincia de Santa Fe. Desde allí impulsa una carrera que, inevitablemente, genera comparaciones con la trayectoria de su hermana mayor, quien inició su carrera a los 14 años tras ser descubierta por el estilista Roberto Giordano.
Sus primeros pasos en la industria de la moda
La joven ya participó en distintas producciones para marcas de indumentaria y utiliza sus redes sociales para exhibir parte de ese trabajo. A través de su cuenta de Instagram comparte imágenes de sesiones fotográficas y campañas vinculadas al diseño y la moda.
Las producciones que protagonizó hasta el momento muestran una propuesta estética variada. Desde prendas semiformales en tonos neutros y pastel hasta diseños más elegantes con encajes y cortes clásicos, Frida comenzó a desarrollar una imagen asociada a un estilo sofisticado y contemporáneo.
Su presencia en redes sociales también permitió observar una evolución profesional que incluye trabajos para distintas firmas y colaboraciones con fotógrafos especializados en moda.
Viajes, familia y una relación cercana con Taína
Más allá de las pasarelas y las campañas fotográficas, Frida utiliza sus redes para compartir experiencias personales y viajes. Entre los destinos que mostró aparecen Punta del Este, Mar del Plata y Bariloche, además de otros recorridos por distintos puntos de Argentina.
A comienzos de 2026 viajó a Uruguay junto a Valeria Mazza y Taína Gravier para celebrar el inicio del año. La relación entre ambas jóvenes quedó reflejada en distintas publicaciones y mensajes que intercambiaron en redes sociales.
En una de las fotografías compartidas por Frida junto a integrantes de su familia, Taína le dedicó un mensaje que evidenció el fuerte vínculo que mantienen: “Te amo tanto, bombona”.
Interés por el arte y la fotografía
Además de la moda y los viajes, Frida demostró interés por el arte y la fotografía. Durante algunas visitas culturales registró imágenes de distintas obras y espacios artísticos, publicó Clarín.
Uno de esos recorridos incluyó una visita al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde compartió fotografías de exposiciones y obras exhibidas en el reconocido espacio cultural.
Mientras continúa desarrollando su perfil profesional, Frida Mazza aparece como una de las jóvenes que busca construir una identidad propia dentro del modelaje argentino, respaldada por su pasión por la moda, los viajes y las expresiones artísticas, pero procurando escribir una historia diferente a la de la supermodelo que marcó una época en las pasarelas internacionales.