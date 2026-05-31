Cómo estarán las temperaturas y las lluvias en Entre Ríos durante el invierno

Las temperaturas superiores a la media serán una de las principales características del invierno en Entre Ríos, según el último informe climático del SMN. Las precipitaciones se mantendrían dentro de los valores normales para la época.
Temperaturas superiores a la media serán una de las características predominantes durante el invierno en Entre Ríos, de acuerdo con el último Pronóstico Climático Trimestral difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El informe anticipó que durante junio las marcas térmicas se ubicarán entre normales y superiores a las habituales para la época en gran parte del centro del país, incluida la provincia entrerriana, mientras que las precipitaciones se mantendrían dentro de parámetros normales.
El reporte oficial abarca el período comprendido entre junio y agosto y analiza las tendencias climáticas a escala regional. Según explicó el organismo, la evolución de las temperaturas y las lluvias está influenciada por distintos factores oceánicos y atmosféricos, entre ellos el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que impacta en los patrones de circulación de la atmósfera.
El SMN señaló que las provincias del Noroeste Argentino y la región de Cuyo registrarán temperaturas superiores a las normales. En tanto, para las provincias del centro y sur del país se prevén valores térmicos “normales o superiores a los habituales”, una categoría en la que se encuentra Entre Ríos.
Invierno más templado, pero con posibles irrupciones de aire frío
A pesar de la tendencia general hacia temperaturas más elevadas que las históricas para la estación, el organismo aclaró que ello no implica la ausencia de episodios de frío intenso.
En ese sentido, el informe advirtió que “no se niega la posibilidad de que hayan bajas fuertes de temperatura durante el mes”, una situación habitual durante el invierno argentino. Además, remarcó que existe la posibilidad de registrar heladas de corta duración, especialmente durante el ingreso de masas de aire polar.
Por este motivo, los especialistas recomendaron seguir los pronósticos diarios y los sistemas de alerta temprana, ya que los informes trimestrales reflejan tendencias generales y no eventos meteorológicos puntuales.
Cómo serán las lluvias durante el invierno
En relación con las precipitaciones, el SMN indicó que el comportamiento será dispar según la región del país. Mientras que sectores de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Cuyo y la Patagonia podrían registrar lluvias normales o superiores a la media, otras áreas enfrentarán condiciones más secas.
Las provincias del NOA y el norte de Cuyo atravesarán una estación con escasas precipitaciones. Asimismo, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta tendrán registros que podrían ubicarse entre normales e inferiores a los habituales.
Para Entre Ríos, en cambio, el escenario previsto es más estable. Los modelos climáticos utilizados por el organismo nacional indican que durante el invierno las precipitaciones se ubicarían dentro de los valores normales para la época, sin señales de déficits significativos ni excesos generalizados.