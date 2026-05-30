Ciclistas de Gualeguaychú están a 700 km de llegar al Mundial tras recorrer 17 países

Después de casi diez meses de viaje, miles de kilómetros recorridos y 17 países atravesados, tres jóvenes de Gualeguaychú están a punto de concretar una hazaña que combina pasión, esfuerzo y aventura: llegar en bicicleta al Mundial de la FIFA 2026.

Se trata de Yamandú Martínez, Miguel Silio y Vicente Conculini, quienes partieron el 16 de agosto de 2025 con un objetivo claro: unir Argentina con Estados Unidos sobre dos ruedas y acompañar a la Selección en su debut en Kansas City.

Hoy, con apenas 700 kilómetros por delante, los ciclistas atraviesan el tramo final de un recorrido que no solo exigió preparación física, sino también una enorme fortaleza mental.

La idea original fue de Miguel Silio, quien ya tenía experiencia en este tipo de desafíos. Anteriormente había llegado en bicicleta a los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque en esas oportunidades partiendo desde Europa. Esta vez, el reto fue aún mayor: cruzar todo el continente americano desde el sur.

El camino no estuvo exento de dificultades. Entre los momentos más tensos, recuerdan lo vivido en Ecuador y Colombia, donde quedaron expuestos a situaciones de violencia, publicó el sitio 3200.com.

En la ciudad de Machala, Ecuador, quedaron en medio de un contexto crítico tras un motín carcelario con víctimas fatales. Poco después, en Colombia, estuvieron a escasa distancia de un atentado. “Tuvimos que resguardarnos y al otro día vimos el vehículo incendiado”, relataron sobre el episodio de un coche bomba en la zona.

Los desafíos del viaje

A esos episodios se sumaron las exigencias propias del viaje: las alturas de Bolivia, Perú y Colombia, el calor extremo en distintas regiones y el desgaste físico acumulado tras meses de pedaleo continuo.

Sin embargo, aseguran que hoy atraviesan una etapa más tranquila. “Estamos más distendidos”, contaron, destacando que la planificación fue clave para llegar con margen de tiempo, incluso contemplando distintos escenarios sobre la sede del debut argentino, informó 3200.com.

Más allá de los obstáculos, la experiencia también estuvo marcada por momentos inolvidables. Los viajeros destacan especialmente el contacto con las personas y las culturas de cada país. “Viajar en bicicleta te permite conocer un país de verdad: lo lindo, lo feo y sobre todo a la gente”, explicaron.

Créditos: 3200.com

Entre los destinos que más los impactaron mencionaron Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos.

El encuentro con Manu Ginobili

Uno de los momentos más especiales del viaje ocurrió recientemente en San Antonio, donde tuvieron la oportunidad de encontrarse con Manu Ginóbili. Allí recorrieron las instalaciones de los Spurs y compartieron una charla distendida. “Hablamos de la vida en general, fue un momento muy lindo”, recordaron.

Aunque la historia tuvo gran repercusión, ellos aseguran que todavía no dimensionan lo que lograron. “Puede sonar descabellado”, admitieron entre risas, al repasar la magnitud del desafío.

Créditos: 3200.com

Con el objetivo cada vez más cerca, el cansancio físico convive con la emoción. La meta está clara: llegar a Kansas City y, si el destino lo permite, cumplir otro sueño aún mayor: ver a la Selección Argentina y encontrarse con Lionel Messi.

Si tuvieran que resumir esta travesía en una sola palabra, no dudan: “Locura”. Una locura que demuestra que, incluso los sueños más improbables, pueden hacerse realidad a fuerza de constancia, esfuerzo y kilómetros recorridos pedal a pedal.