Caso Agostina Vega: el fiscal confirmó que investigan un homicidio tras el hallazgo de restos en Córdoba

El caso de Agostina Madeleine Vega dio un giro decisivo este sábado luego de que se confirmara el hallazgo de restos humanos en un descampado de la zona sur de Córdoba. En una conferencia de prensa cargada de tensión, el fiscal Raúl Garzón aseguró que existe un “98% de probabilidades” de que correspondan a la adolescente desaparecida desde hace una semana y adelantó que la causa será recaratulada como homicidio.

“Con enorme dolor hemos encontrado restos humanos que, en un 98% de posibilidades, sean de Agostina. No afirmo hasta que las pericias genéticas nos den certeza absoluta”, sostuvo el funcionario judicial ante los medios.

El principal acusado, Claudio Barrelier

La investigación apunta directamente a Claudio Barrelier, empleado municipal y único detenido hasta el momento, quien fue la última persona en ver con vida a la joven. En su segunda indagatoria, el acusado modificó su versión inicial y reconoció que la menor ingresó a su vivienda, aunque aseguró que luego se retiró en un vehículo.

Según reconstruyeron los investigadores, Agostina había salido sin permiso de su casa y tomó un remís hacia el barrio Cofico, donde reside Barrelier. Cámaras de seguridad la registraron en las inmediaciones del domicilio, que ahora es considerado la principal escena del crimen.

Garzón detalló que el asesinato habría ocurrido entre las 22:30 del sábado y las 2 de la madrugada del domingo, horas antes de que se realizara la denuncia por desaparición. Además, confirmó que el acusado será nuevamente indagado tras el cambio de carátula y remarcó que hasta ahora no aportó información clave para encontrar a la víctima.

El fiscal también indicó que la investigación continúa abierta y que se analizan distintos elementos, entre ellos las comunicaciones entre la madre de la adolescente y el imputado. “Estamos frente a un homicidio, pero aún debemos esclarecer los cómo y por qué”, explicó.

Por su parte, la familia de Agostina no descarta la participación de otras personas. El abogado querellante, Carlos Nayi, sostuvo que el hallazgo de los restos marca el inicio de una nueva etapa en la causa y anticipó que solicitarán pericias de ADN para confirmar la identidad.

Mientras tanto, la conmoción crece en Córdoba, donde vecinos y allegados reclaman justicia por el crimen de la adolescente.