Feria americana en Asociación Arco Iris: precios accesibles, abrigo y un fuerte llamado a donar sangre

En la tarde de este sábado, la feria americana de la Asociación Arco Iris volvió a abrir sus puertas en la ciudad de Paraná como una de las propuestas solidarias y comunitarias más activas de la temporada. La iniciativa, que se desarrolla de manera habitual en la sede de la organización, ofrece prendas de abrigo, calzado y productos accesibles para toda la familia.

La referente de la asociación, Mirta Sotier, recibió a Elonce y explicó el espíritu del espacio. “Esperamos a todas aquellas personas que deseen acercarse. Estamos los jueves y los sábados de 16 a 19:30”, señaló.

En ese sentido, destacó el objetivo social de la feria y la importancia de acompañar a las familias en un contexto económico complejo, donde el acceso a la indumentaria de invierno representa un desafío para muchos hogares.

Abrigo accesible para toda la familia

La propuesta se centra principalmente en ropa de abrigo. “Tenemos todo tipo de abrigo con precios sumamente módicos. Remeras manga larga a 2.000 pesos, pantalones, joggings y calzas entre 2.000 y 2.500 pesos”, detalló Sotier.

Además, agregó que las prendas de abrigo más completas se encuentran por debajo de los 10.000 pesos. “Camperitas de lana a 4.500 pesos, camperas inflables entre 7.000 y 8.000 pesos. Hay una variedad muy linda, hay que buscar porque encontramos de todo”, explicó.

La feria también ofrece ponchos, camperas con capucha y sweaters. “Por ejemplo, un ponchito está 4.500 pesos y camperas con capucha alrededor de 5.000 pesos. Todo se mueve entre 2.500 y 9.000 pesos”, añadió.

Calzado y donaciones que sostienen el proyecto

Otro de los puntos destacados de la feria es la venta de calzado, parte del cual proviene de donaciones. “Tenemos calzado nuevo que nos donaron. Esos están en 20.000 pesos, pero el resto de los pares, como botas largas, están entre 4.500 y 5.000 pesos”, precisó la referente.

Según explicaron desde la organización, la afluencia de vecinos se mantiene constante durante la temporada de invierno. “Desde que empezó la temporada se ha acercado mucha gente. Se sorprenden por los precios y pueden llevar abrigo para toda la familia”, indicó Sotier.

El espacio solidario también incluye prendas para niños y productos que buscan cubrir necesidades básicas a bajo costo, lo que convierte a la feria en una alternativa importante para muchas familias de la ciudad.

Un llamado urgente a donar sangre

Más allá de la actividad comercial solidaria, expresaron una preocupación creciente vinculada al sistema de salud: la baja en la donación de sangre.

“Tenemos una preocupación muy grande que es la falta de personas que se acercan al hospital a donar sangre. Es una problemática muy difícil”, advirtió Sotier.

En ese sentido, remarcó la importancia del acto solidario: “Pensar que uno puede donar vida, mejorar la calidad de vida de los pacientes, no solo del Hospital San Roque sino de otros hospitales y clínicas que lo necesitan”.

Feria Americana de "Arco Iris", con propuestas de ropa de abrigo

La referente también hizo hincapié en el impacto social de la falta de donantes. “Son minutos de tu vida que pueden ayudar muchísimo y quitar la angustia de familias que muchas veces vienen del interior y no tienen donantes”, señaló.

Una invitación a participar

Finalmente, desde la organización reiteraron la invitación a la comunidad para acercarse a la feria. “Los esperamos. Los precios son muy accesibles”, expresó Sotier.

Además, destacó otros productos disponibles, como alfajores artesanales. “También contamos con alfajores Santa Fe a 7.600 la docena. Es lindo para acompañar un café con leche y pasar el frío”, comentó.