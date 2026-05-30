Búsqueda de Agostina: el padre apuntó contra la madre y pidió que “diga la verdad”

La búsqueda de Agostina Vega continúa en Córdoba mientras crece la tensión dentro del entorno familiar de la adolescente de 14 años desaparecida desde hace una semana. En las últimas horas, Gabriel Vega, padre de la menor, apuntó públicamente contra su expareja y dejó entrever que podría contar con información relevante para la investigación.

El hombre habló en distintos medios televisivos y sostuvo que el único detenido por la causa, Gabriel Barrelier, “no actuó solo”, además de insistir en que existirían otras personas implicadas en la desaparición de la adolescente.

Según relató, él se encontraba en Merlo al momento de la desaparición y tomó conocimiento de la situación el domingo 25 de mayo a través del padrino de la menor. “Me agarró una crisis de nervios”, recordó sobre ese momento.

Las sospechas sobre el entorno de Agostina

En sus declaraciones, el padre de Agostina explicó que decidió investigar por su cuenta quién era Barrelier porque, según indicó, no lograba obtener respuestas claras desde el otro entorno familiar de la adolescente.

“Conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con él, hay una grabación y una prueba de todas las cosas que él dice. La verdad es que son bastante duras”, afirmó.

Además, sostuvo que sospecha que existiría un vínculo más profundo entre el detenido y la madre de la menor. “Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, expresó.

Continúan los rastrillajes por Agostina.

Gabriel Vega también aseguró haber participado activamente en la búsqueda de su hija y afirmó que incluso colaboró con las tareas que terminaron derivando en la detención del acusado.

“Me metí en la villa de los galpones solo. Hablé con mucha gente relacionada con este tipo de personas y ayudé al personal de investigaciones a detenerlo”, señaló.

El reclamo del padre de la adolescente

Durante la entrevista, el padre de Agostina evitó referirse directamente a la madre de la adolescente, aunque dejó fuertes cuestionamientos vinculados a las personas con las que, según él, habría tenido relación.

“Está lleno de enfermos, pedófilos y gente psicópata, pero si vos sabés que te relacionás con este tipo de personas, ¿para qué llevás a tu hija a esos lugares?”, manifestó.

En otro tramo de sus declaraciones pidió que quienes tengan información colaboren con la investigación y asuman responsabilidades si corresponde.

“Pido que digan la verdad. Y las personas implicadas, si fueron responsables de algo, que se hagan cargo. Si tiene más información, que la diga”, sostuvo en referencia a su expareja.