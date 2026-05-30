Pronostican en Paraná una semana con nubes, sin lluvias y temperaturas en ascenso

El tiempo en Paraná se mantendrá estable durante los próximos días, con predominio de nubosidad variable, ausencia de lluvias y temperaturas frescas en el arranque de la semana. Según el pronóstico extendido para Entre Ríos, el panorama comenzará a cambiar de manera progresiva hacia mitad de semana con un ascenso térmico que llevará las máximas por encima de los 20 grados.

Para este domingo 31 de mayo se espera una disminución de la nubosidad y la presencia de algunos intervalos de sol. Las temperaturas mínimas rondarán entre los 7 y 9 grados, mientras que las máximas podrían ubicarse entre 16 y 19 grados.

El inicio de junio mantendrá características similares, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El lunes se presentará con cielo parcialmente nublado y ambiente frío durante la mañana, aunque con registros térmicos relativamente estables para la época.

Cómo estará el tiempo durante los primeros días de junio

El pronóstico indica que el lunes 1 de junio en Paraná tendrá nubosidad variable y viento del sector este. La temperatura mínima se ubicará entre los 6 y 8 grados, mientras que la máxima alcanzará valores de entre 15 y 18 grados.

Para el martes 2 de junio se esperan condiciones similares, con cielo entre algo nublado y parcialmente despejado. Las marcas térmicas oscilarán entre los 8 grados de mínima y máximas que podrían acercarse a los 19 grados.

El miércoles comenzará a sentirse un cambio más marcado en las condiciones del tiempo. Según las previsiones, el cielo continuará parcialmente soleado y la temperatura empezará a subir de manera gradual.

Las mínimas rondarán los 9 grados y las máximas podrían alcanzar los 19 grados, en una jornada que marcará el inicio del ascenso térmico previsto para la región.

El jueves y viernes llegarán las jornadas más templadas

Hacia el jueves 4 de junio el ambiente se volverá mucho más agradable en Paraná, con temperaturas mínimas cercanas a los 14 grados y máximas que treparán hasta los 23 grados.

El viernes continuará la tendencia de aire más cálido, con máximas previstas de hasta 24 grados, convirtiéndose en el día más templado de la semana en la capital entrerriana.

Sin embargo, hacia el cierre de la jornada del viernes podría comenzar a incrementarse la inestabilidad, aunque por el momento no se anuncian precipitaciones significativas para la región.

De esta manera, el pronóstico para Paraná anticipa una semana marcada por temperaturas frescas durante las mañanas, nubosidad variable y un progresivo aumento térmico que se hará sentir especialmente en la segunda mitad de la semana.