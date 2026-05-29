Bloqueo atmosférico frena el avance de cambios significativos y afectará a gran parte del país

El bloqueo atmosférico que domina la circulación sobre Argentina impide el avance de sistemas frontales importantes y restringe las lluvias a sectores puntuales del noreste, donde continúan vigentes alertas por tormentas.
El bloqueo atmosférico se convirtió en el protagonista del escenario meteorológico argentino durante los últimos días y seguirá condicionando el estado del tiempo durante el cierre de mayo. A pesar del avance de un profundo sistema de bajas presiones sobre el sur de la Patagonia, la presencia de altas presiones persistentes está limitando de manera notable su influencia sobre el resto del territorio nacional.
Este patrón de circulación genera una especie de barrera que dificulta el desplazamiento normal de los sistemas meteorológicos. Como consecuencia, gran parte del país permanece bajo una masa de aire húmeda y estable, con abundante nubosidad, escasas precipitaciones y temperaturas que presentan muy pocas variaciones respecto de jornadas anteriores.
Mientras tanto, las excepciones se observan en el noreste argentino, donde la inestabilidad logró desarrollarse con mayor intensidad. Durante la madrugada de este viernes, las tormentas comenzaron a generalizarse sobre Formosa y Chaco, extendiéndose posteriormente hacia Corrientes y el noreste de Santa Fe.
Alertas por tormentas en el noreste argentino
Las condiciones meteorológicas llevaron al Servicio Meteorológico Nacional a emitir una alerta por tormentas fuertes para sectores del este de Formosa, este de Chaco, norte de Corrientes y Misiones. En estas regiones se esperan lluvias de variada intensidad, acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Los modelos de pronóstico indican que los fenómenos más significativos se concentrarán entre la mañana y la tarde de este viernes, desplazándose lentamente hacia el este. Los acumulados previstos oscilan entre 30 y 60 milímetros, aunque algunos sectores podrían registrar valores superiores de manera puntual debido a la persistencia de las tormentas.
Más allá de esta situación regional, el resto del país continúa mostrando un comportamiento muy diferente. Desde el NOA hasta la región pampeana predominan los cielos cubiertos y un ambiente fresco, con escasas señales de cambios importantes en el corto plazo.
El sistema de bajas presiones pierde protagonismo
Uno de los aspectos más destacados de este escenario es la limitada incidencia que tendrá el profundo centro de bajas presiones ubicado sobre el extremo sur de la Patagonia. En condiciones normales, un sistema de estas características podría favorecer el avance de frentes y generar modificaciones más marcadas en distintas regiones del país.
Sin embargo, el bloqueo atmosférico continúa actuando como un mecanismo de contención que reduce considerablemente la capacidad de desplazamiento de estos sistemas. Esto explica por qué las precipitaciones importantes permanecen restringidas a sectores muy específicos y no logran expandirse hacia el centro y norte argentino.
Además, la persistencia de este patrón favorece la continuidad de jornadas con abundante nubosidad y elevada humedad. En algunos sectores de la región central incluso podrían registrarse lloviznas aisladas, especialmente entre La Pampa, el sur de Córdoba y zonas del centro-oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, explicó Meteored.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana
Luego de las tormentas previstas para este viernes, el noreste argentino experimentará una mejora gradual de las condiciones meteorológicas durante el inicio del fin de semana. Solamente Misiones podría mantener algunas lluvias débiles y dispersas durante parte del sábado.
En el centro del país, el ingreso de altas presiones favorecerá un leve recambio de aire y permitirá la aparición de períodos más prolongados de sol en comparación con las jornadas recientes. Aun así, la humedad continuará siendo elevada y las primeras horas del día seguirán siendo propensas a la formación de neblinas y bancos de niebla.
De cara al domingo, último día de mayo, los pronósticos no anticipan lluvias significativas sobre el centro y norte argentino. El bloqueo atmosférico seguirá dominando la escena meteorológica nacional, consolidando un cierre de mes caracterizado por la estabilidad, la abundante nubosidad y temperaturas con escasas fluctuaciones.