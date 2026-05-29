Fuerte olor nauseabundo invadió a Paraná: testimonios de vecinos y cuál sería la causa

REDACCIÓN ELONCE
La ciudad fue invadida, por un fuerte olor en la tarde de este viernes, pero hasta el momento se desconoce el origen del mismo, supo Elonce. Afirman que este tipo de olores, solo causan molestias “por ser desagradables, pero no están asociados a comportamientos tóxicos”.
Un fuerte olor nauseabundo invadió la ciudad de Paraná. Se pudo percibir desde distintos puntos de la capital entrerriana, pasado el mediodía, supo Elonce.
Vecinos desde distintos puntos de la ciudad desconciertan al momento de establecer de dónde podría llegar a provenir tal olor.
“Es insoportable y no se puede ni abrir puertas ni ventanas”, reprochó un paranaense al manifestar su preocupación por la situación.
“En la zona de Don Bosco y Rondeau, no se podía estar del olor a podrido”, comentó una vecina. En tanto, otra mujer que envió mensajes a Elonce, sostuvo que “en Anacleto Medina también se percibe el olor a podrido”, dijo.
Cabe recordar que no es la primera vez que ocurre algo similar en nuestra ciudad. En algunas ocasiones el olor persistió por varios días, mientras que en otras desapareció a las pocas horas.
“El año pasado pasó lo mismo una semana permaneció el olor feo y nunca supieron de dónde era”, recordó un lector de nuestro medio que se domicilia en calle Newbery.
Qué dicen los especialistas
Fuentes comentaron a Elonce, algunas de las posibles causas del olor nauseabundo en la ciudad. “Pueden ser actividades del tipo feedlot o procesos biológicos que ocurren en las lagunas de tratamiento de fuentes cloacales o de industrian alimenticias. El olor es coincidente con procesos de descomposición de materia orgánica”, explicaron.
Además, agregaron que puede deberse a “procesos agroganaderos en la zona sur o fuera del ejido de Paraná”.
Especialistas relacionan la presencia del fuerte olor a las condiciones climáticas. “Generalmente, hay situaciones que se combinan. No es solo las prácticas de una actividad económica, sino también la presencia de vientos suaves, ya que generan menor remoción del olor”, indicaron.
“También, las condiciones de inversión térmica, donde en vez de ascender a la atmosfera por una masa de aire caliente sobre una fría, hace que los olores no escapen y queden en la parte baja de la tierra y en contacto con nosotros”, explicaron a este medio.
El experto sostuvo que este tipo de olores, solo causan molestias “por ser desagradables. No están asociados a comportamientos tóxicos”.