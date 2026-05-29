Charla sobre cooperación educativa entre Argentina y Rusia: oportunidades de intercambio y becas

REDACCIÓN ELONCE
La cooperación educativa entre Argentina y Rusia fue el eje de una charla desarrollada este viernes en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, en Paraná. Expusieron sobre oportunidades académicas, intercambios culturales y vínculos bilaterales.
La cooperación educativa entre Argentina y Rusia fue el eje de una charla desarrollada este viernes en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Paraná. La actividad reunió a representantes de la universidad y de la Casa de Rusia en Buenos Aires, quienes expusieron sobre oportunidades académicas, intercambios culturales y vínculos bilaterales entre ambos países.
Según se informó, la iniciativa fue organizada por la Facultad de Trabajo Social junto al recientemente creado Instituto de Relaciones Internacionales de la UNER y se enmarcó en la estrategia de internacionalización de la educación superior que impulsa la casa de estudios.
Walter Serrano, moderador de la actividad, explicó a Elonce que el encuentro buscó generar espacios de intercambio y acercar información sobre las posibilidades de cooperación internacional. “La Facultad de Trabajo Social, en el marco de la UNER, con el Instituto de Relaciones Internacionales convoca a representantes, en este caso de Rusia, para poder no solo pensar las relaciones bilaterales, sino también la cooperación internacional, las posibilidades que existen en términos culturales, educativos y demás”, sostuvo.
Destacó que la creación de la carrera de Relaciones Internacionales en la facultad fortaleció este tipo de iniciativas y remarcó la importancia de ampliar los vínculos con otros países. “Estamos muy contentos de poder contar con las presencias hoy”, expresó.
Además, recordó que no se trató de la primera actividad vinculada con Rusia realizada en Paraná. “Tenemos una representación en Paraná de la Casa de Rusia. Entonces, en su actividad cultural también y en este intento que hacemos por difundir la cooperación, ya hemos tenido algún acercamiento, alguna charla”, indicó.
El docente también remarcó que las actividades organizadas por la universidad pública son abiertas a toda la comunidad. “Todas las charlas que se generan en el marco de la universidad pública son abiertas para todo público, por supuesto no aranceladas”, afirmó.
Becas para estudiar en Rusia
Por su parte, la directora de la Casa de Rusia en Buenos Aires, Dina Oyun, valoró la posibilidad de participar del encuentro y destacó el papel de las universidades en la construcción de relaciones internacionales. “Estoy feliz de estar aquí en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Paraná. Es mi primera visita aquí”, manifestó.
La representante sostuvo que “las universidades en general son pilares de las relaciones del desarrollo” y consideró que la cooperación académica puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer los lazos entre ambas naciones.
En ese sentido, informó que Rusia mantiene un programa de becas destinado a estudiantes extranjeros. “También ofrecemos cada año 30 becas para los que están interesados en estudiar en Rusia, en mejores universidades rusas”, señaló.
Asimismo, invitó a los jóvenes a aprovechar estas oportunidades. “Invito a todos que traten de usar estas oportunidades y podemos colaborar juntos en beneficio de nuestros pueblos”, expresó.
Oyun recordó que el año pasado se cumplieron 140 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia y anunció nuevas actividades para profundizar los vínculos culturales y educativos.
“La semana que viene, desde el primero de junio hasta el 6 de junio, nosotros en Buenos Aires vamos a organizar charlas históricas y la presentación de dos universidades muy claves de Rusia”, adelantó.
Entre las instituciones que participarán mencionó a la Universidad Federal del Sur y a la Universidad de la Amistad de los Pueblos, con el objetivo de acercar información sobre las posibilidades de formación académica en ese país.
Finalmente, la directora de la Casa de Rusia consideró que aún existen oportunidades para ampliar la cooperación bilateral. “Me parece que tenemos un gran potencial, tenemos que desarrollarlo. Desgraciadamente no usamos todo plenamente”, reflexionó. Elonce.com