Jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses aumentarán y se sumará el aguinaldo: los montos

El aumento de jubilaciones en junio será del 2,58 por ciento, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano. La actualización alcanza también a pensiones y asignaciones familiares, y se calcula de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril difundido por el INDEC.

La mejora impactará en millones de beneficiarios de todo el país y llegará junto con el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Además, continuará vigente el bono extraordinario de 70.000 pesos para quienes perciben los haberes más bajos.

Desde el organismo previsional señalaron que los pagos se efectuarán conforme al calendario habitual y que los montos actualizados estarán disponibles a partir de junio.

Cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima

Con la aplicación del incremento, la jubilación mínima pasará a ser de 403.317,99 pesos. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de 70.000 pesos y el medio aguinaldo, equivalente a 201.659 pesos.

De esta manera, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas percibirán durante junio un total de 674.976,99 pesos, sumando haber mensual, refuerzo y Sueldo Anual Complementario.

Por otra parte, ANSES informó que quienes cobren por encima de la jubilación mínima recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional.

Montos para PUAM y Pensiones No Contributivas

La actualización también alcanzará a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En este caso, el haber mensual ascenderá a 322.654,39 pesos.

Al agregar el bono de 70.000 pesos y el medio aguinaldo de 161.327 pesos, el monto total que percibirán los beneficiarios de la PUAM durante junio será de 553.981,59 pesos.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasarán a 282.322,59 pesos. Con el refuerzo extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total alcanzará los 493.483,89 pesos.

También aumentan las asignaciones familiares

La suba del 2,58 por ciento se reflejará además en las principales prestaciones destinadas a niños, adolescentes y familias de menores ingresos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 144.932 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los 471.915 pesos.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados incluidos en el primer rango de ingresos se ubicará en 72.474 pesos, según precisó ANSES.

Movilidad previsional e impacto del IPC

El incremento de junio surge de la fórmula de movilidad previsional que ajusta mensualmente los haberes en función de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En este caso, el porcentaje aplicado corresponde a la evolución del IPC registrada durante abril, que determinó una actualización del 2,58 por ciento para todas las prestaciones alcanzadas por el sistema.

Con esta nueva recomposición, el Gobierno nacional busca mantener actualizados los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones frente a la evolución de los precios. Los beneficiarios recibirán los montos actualizados en las fechas establecidas por el calendario de pagos habitual de ANSES.