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Política IAPV-Viviendas

María Grande es el primer municipio en firmar convenio para construir viviendas con financiamiento provincial

Se trata de la primera comuna entrerriana en ingresar a la nueva línea de asistencia técnica y financiera del programa provincial Ahora tu Hogar. Firmaron un contrato para la ejecución de nueve soluciones habitacionales.

29 de Mayo de 2026
Firmaron contrato para construir viviendas.
Firmaron contrato para construir viviendas. Foto: (GPER).

Se trata de la primera comuna entrerriana en ingresar a la nueva línea de asistencia técnica y financiera del programa provincial Ahora tu Hogar. Firmaron un contrato para la ejecución de nueve soluciones habitacionales.

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, y el intendente de María Grande, Héctor Solari, firmaron un contrato para la ejecución de nueve soluciones habitacionales en la localidad del departamento Paraná. Se trata de la primera comuna entrerriana en ingresar a la nueva línea de asistencia técnica y financiera del programa provincial Ahora tu Hogar.

 

Las obras demandarán una inversión provincial superior a los 388 millones de pesos y tendrán un plazo de ejecución de siete meses corridos. Esta línea de asistencia a municipios, comunas y entidades intermedias está orientada a financiar o cofinanciar la construcción de nuevas unidades, así como la terminación o reactivación de viviendas paralizadas o en ejecución.

Al respecto, el titular del IAPV, Manuel Schönhals, destacó que el organismo provincial "trabaja junto a los municipios para generar soluciones habitacionales que den respuesta a las necesidades de las familias entrerrianas. El programa Ahora tu Hogar nos permite planificar nuevas viviendas en cada localidad, con el acompañamiento de los municipios".

 

Por su parte, el intendente Héctor Solari destacó el acompañamiento del gobierno provincial y señaló que su localidad "tiene una demanda habitacional creciente, por lo que contar con herramientas como estas líneas de financiamiento significa la posibilidad de aportar soluciones concretas para nuestros vecinos que esperan acceder a una vivienda".

Temas:

Viviendas IAPV Gobierno provincial financiamiento municipio
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