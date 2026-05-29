Siete empresas compiten por la concesión del sistema de estacionamiento medido en Paraná

La Municipalidad de Paraná dio un nuevo paso hacia la implementación del sistema de estacionamiento medido al realizar la apertura de sobres correspondientes a la licitación pública para la concesión del servicio. El acto se desarrolló este viernes en Casa de la Costa y contó con la participación de funcionarios municipales y concejales involucrados en el proceso.

Según informó el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, ocho empresas adquirieron los pliegos licitatorios y finalmente siete presentaron ofertas formales para competir por la concesión del servicio. “Estamos muy contentos porque se presentaron muchas empresas y ahora evaluaremos cuál ofrece la mejor propuesta para la ciudad”, expresó.

Las firmas participantes provienen de distintos puntos del país, entre ellos Santa Fe, Rosario, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y todas debieron acreditar experiencia previa en ciudades de características similares a Paraná, requisito establecido como condición excluyente en el pliego.

Comienza la etapa de evaluación

Tras la apertura de sobres, se iniciará el período administrativo previsto por la licitación, que contempla la revisión de la documentación presentada y la posibilidad de observaciones o impugnaciones entre los oferentes.

La concejal Lucina Minni explicó a Elonce que posteriormente se conformará una comisión evaluadora encargada de analizar y puntuar cada propuesta según los criterios establecidos en el pliego.

“Se elaborará un dictamen con un orden de mérito que será elevado a la intendenta Rosario Romero, quien finalmente adjudicará la concesión mediante decreto”, detalló.

Minni valoró que la implementación del sistema de estacionamiento medido "es un paso muy importante para democratizar el espacio público en la ciudad de Paraná”.

La situación de los tarjeteros

Uno de los aspectos contemplados en la licitación es la situación laboral de los actuales trabajadores vinculados al sistema de control de estacionamiento.

Minni indicó que "las empresas que propongan incorporar una mayor cantidad de tarjeteros registrados obtendrán una valoración adicional dentro del proceso de evaluación". Sin embargo, aclaró que la incorporación quedará sujeta a la propuesta de cada oferente y a los acuerdos laborales que posteriormente puedan alcanzarse.

Minni aclaró que la eventual incorporación de los tarjeteros al nuevo sistema quedará a criterio de la empresa que gane la concesión del servicio. “Plantearán opciones, nosotros evaluaremos la cantidad, la manera, el modo y por supuesto después también estará en los trabajadores discutir las cuestiones que ya tienen que ver con un ámbito privado de un vínculo laboral entre trabajador y empresario”, explicó.

En ese sentido, la concejal sostuvo que la gestión municipal gestiona "alternativas de integración para este sector porque no todos podrán ser absorbidos por el nuevo sistema”.

“Por mandato de nuestra intendenta, trabajamos en generar dos líneas de acción vinculadas, una con el contener a trabajadores registrados, y otra con políticas de integración por fuera de la estructura del Estado municipal, pero atendiendo en un todo a la integralidad de este sector”, mencionó la concejal. “No es momento ni la economía está para dejar a nadie sin trabajo y en la calle”, destacó.

Objetivo: funcionamiento antes de fin de año

Desde el municipio señalaron que la intención es que el nuevo sistema de estacionamiento medido se encuentre operativo antes de finalizar el año.

No obstante, antes deberán completarse diversas etapas, entre ellas la adjudicación, la señalización de calles, la demarcación de boxes y otras tareas previstas en el pliego licitatorio.

Siete empresas compiten por la concesión del sistema de estacionamiento medido en Paraná

Una vez adjudicado el servicio, la empresa seleccionada dispondrá de un plazo de 100 días hábiles para poner en funcionamiento la totalidad del sistema en las zonas establecidas.

La implementación del estacionamiento medido forma parte de la política de ordenamiento del tránsito impulsada por la gestión municipal, que previamente avanzó con la reorganización del transporte público y el sistema de bicicletas públicas.