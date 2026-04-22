La Municipalidad licita el sistema de estacionamiento medido en Paraná: aplicación y control digital

La Municipalidad avanzó con la licitación pública para implementar el estacionamiento medido en Paraná. Habrá pago digital, regulación de tarifas y nuevas normas para el uso del espacio público urbano.
El Sistema de estacionamiento medido en Paraná, fue el eje de una nueva decisión del gobierno local, que este miércoles publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación para concesionar la provisión, operación y mantenimiento del esquema en la capital entrerriana. La iniciativa, que había sido aprobada por el Concejo Deliberante en diciembre pasado, busca modernizar el ordenamiento del tránsito y el uso del espacio público.
De acuerdo a lo establecido mediante la Licitación Pública Nº 44/2026, la Municipalidad de Paraná avanzó en la convocatoria para adjudicar a una empresa la gestión integral del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). La apertura de ofertas se realizará el 15 de mayo a las 11 en la Casa de la Costa, ubicada en Güemes 1465.
El proyecto contempló la implementación de un sistema digitalizado, con pago a través de aplicaciones móviles y plataformas electrónicas, lo que permitirá un control más eficiente y en tiempo real de las dársenas habilitadas dentro del radio determinado.
Modalidad de funcionamiento y tarifas
El nuevo esquema de estacionamiento medido funcionará de lunes a sábado, con un máximo de 12 horas diarias, quedando excluidos domingos, feriados y jornadas no laborables. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, que tendrá a su cargo la supervisión del sistema.
En cuanto a los costos, la ordenanza estableció que el valor por hora no podrá ser inferior al 30% del precio de un litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino en la ciudad. No obstante, el esquema prevé variaciones según zonas o franjas horarias, además de la posibilidad de fraccionar el cobro en períodos de media hora.
Asimismo, se indicó que el Municipio podrá actualizar las tarifas de manera semestral, en los meses de enero y julio, en función de variables económicas. El incumplimiento en el pago será considerado una infracción, la cual deberá ser registrada mediante evidencia fotográfica o audiovisual que identifique la patente, el lugar, la fecha y el horario.
Regulación de cuidacoches y espacios especiales
Uno de los aspectos centrales del proyecto fue la regulación estricta de la actividad de los cuidacoches. La normativa dispuso que queda prohibido cobrar cualquier tipo de tarifa o gratificación fuera de las zonas definidas por el sistema. Además, se estableció que no se permitirá la presencia de personas que soliciten dinero por el cuidado de vehículos en la vía pública.
En este sentido, la ordenanza habilitó la intervención inmediata de la Policía y de los organismos municipales de control ante situaciones de este tipo, al considerarlas conductas prohibidas dentro del nuevo esquema de ordenamiento urbano.
Por otra parte, el sistema contempló la creación de espacios específicos para motocicletas, cuyo valor horario no podrá ser inferior al 15% del precio de la nafta súper del ACA. También se dispuso que al menos el 2% de las dársenas estén destinadas a carga y descarga, con un tiempo gratuito de hasta 30 minutos.
Beneficios, excepciones y uso inclusivo
El proyecto incorporó criterios de inclusión y accesibilidad en la distribución del espacio. En ese marco, el 4% de las dársenas será reservado para personas con discapacidad, quienes podrán estacionar sin costo durante un máximo de cuatro horas diarias, previo registro en el sistema.
Además, se previó la posibilidad de habilitar espacios de ascenso y descenso en inmediaciones de centros de salud o instituciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar la movilidad en sectores sensibles.
Otro de los puntos destacados fue la implementación de “franquicias” para residentes de las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido. Cada domicilio podrá acceder a un único permiso libre de pago, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Quedarán excluidos los vehículos pertenecientes a personas jurídicas, aquellos radicados fuera de la ciudad o los que registren infracciones firmes.
Finalmente, la normativa prohibió la asignación de dársenas reservadas dentro del área del SEM, aunque contempló excepciones para instituciones como bancos, hoteles, jardines maternales, escuelas primarias y organismos con necesidades operativas específicas, así como también para la instalación de infraestructura destinada al estacionamiento gratuito de bicicletas.