Santiago Maratea fue inhabilitado para conducir tras publicar un video al volante: "Hoy toca pedir disculpas"

Santiago Maratea quedó en el centro de una fuerte polémica vial luego de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolviera inhabilitarlo de manera preventiva para conducir. La medida se adoptó tras la circulación de un video en el que se lo ve manejando mientras se filma con el celular y sin el cinturón de seguridad colocado.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que actuó a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial. El organismo dispuso la suspensión preventiva de la aptitud para conducir y dejó el caso a disposición de la Justicia de Faltas correspondiente.

El episodio tuvo amplia repercusión porque fue el propio Maratea quien difundió el material en sus redes sociales. En las imágenes no solo se lo observa cometiendo las infracciones, sino también reconociendo su imprudencia mientras continuaba grabándose al volante.

Una infracción grave y sanción inmediata

La resolución establece la inhabilitación preventiva para conducir y determina que, para recuperar su licencia, el influencer deberá someterse a una instancia de reevaluación en el centro de emisión correspondiente a su municipio.

Desde las autoridades explicaron que la conducta constituye una infracción grave a la normativa vigente, no solo por el uso del celular al volante sino también por circular sin cinturón de seguridad, lo que incrementa el riesgo tanto para el conductor como para terceros.

En ese sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue la que solicitó la inhabilitación tras la difusión del video, al considerar que se trató de una maniobra de extrema irresponsabilidad.

El descargo y la polémica en redes

En uno de los fragmentos más difundidos del video, el propio Maratea afirmó: “Alguno seguro me dice ‘Santiago no deberías estar subiendo un video mientras manejas’ pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

Tras el revuelo generado, el influencer publicó un nuevo video en el que pidió disculpas y reconoció el error, aunque aclaró que aún no había sido notificado formalmente sobre la sanción al momento de grabar ese descargo.