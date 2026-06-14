Controles en islas de Victoria: secuestraron cinco armas y detectaron caza ilegal

Se realizaron dos operativos que permitieron el secuestro de armas e identificación de personas

En el marco de los operativos de prevención que se desarrollan en la zona de islas del departamento Victoria, personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales llevó adelante dos procedimientos que derivaron en el secuestro de cinco armas de fuego, cartuchería y la constatación de actividades de caza ilegal.

El primero de los operativos se realizó durante la tarde del domingo en inmediaciones del Arroyo El Salto, donde los efectivos identificaron a tres hombres de 67, 57 y 54 años que se encontraban realizando tareas de caza.

Durante el control, se comprobó que los individuos poseían dos escopetas calibre 16 y municiones, pero carecían de la documentación exigida por la normativa vigente para la tenencia y portación de armas.

Además, en el lugar se hallaron dos ejemplares de chancho salvaje sin vida, lo que motivó también el inicio de actuaciones por infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4.841. Las armas y la cartuchería fueron secuestradas y se dio intervención a la Fiscalía en turno de Victoria.

Otro operativo similar

En un segundo procedimiento, también desarrollado en la zona del Arroyo El Salto, el personal policial interceptó una embarcación en la que se desplazaban dos hombres de 62 y 59 años.

Durante la inspección, se constató que transportaban tres armas de fuego —dos escopetas y una carabina calibre .22— junto con cartuchos y municiones de distintos calibres, sin contar con la documentación correspondiente.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la totalidad de las armas y municiones, quedando los involucrados supeditados a las actuaciones judiciales en curso.

En total, los operativos permitieron el secuestro de cinco armas de fuego y una importante cantidad de cartuchería, en el marco de las tareas preventivas que se intensifican en la zona isleña.

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron la importancia de estos controles para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, promover el uso responsable de armas y preservar los recursos naturales de la provincia.