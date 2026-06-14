Las conductas peligrosas al volante ya pueden denunciarse por WhatsApp: los detalles

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), lanzó el viernes un nuevo sistema de fiscalización del comportamiento de los conductores, que involucra a los propios protagonistas.

Se denomina el Sistema de Reporte Vial Ciudadano y se trata de un mecanismo que permitirá a todos los ciudadanos, sean conductores o no, hacer denuncias respecto a situaciones que consideren que ponen en riesgo la seguridad vial en la vía pública.

La nueva herramienta es de accionamiento totalmente digital y anónimo, de bajo costo y alto impacto, ya que se utiliza desde cualquier teléfono celular o computadora personal, y funciona a través de WhatsApp.

A qué se apunta (y a qué no)

El sistema está diseñado para que cualquier persona pueda reportar hechos de violencia vial, pero no está pensado para denunciar siniestros comunes o faltas de tránsito menores como puede ser la de autos mal estacionados. El objetivo de esta herramienta es crear un canal de comunicación específico para registrar y sancionar conductas peligrosas al volante, publicó Infobae. La consecuencia de tiene una denuncia que tiene curso positivo es la inhabilitación de la licencia de conducir de la persona que tuvo prácticas peligrosas para propios y/o para terceros en la vía pública.

El mecanismo ya comenzó a funcionar desde este viernes, para lo cual la ANSV creó un equipo de especialistas que recibe las denuncias y puede darle el curso correspondiente a la mayor brevedad posible.

El modo de uso es muy simple. Ante una situación que sea considerada de alto riesgo, las personas denunciantes deben escribir un mensaje de WhatsApp al número 11-2787-0000, tras lo cual recibirán un saludo de bienvenida al Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, seguido de una breve explicación del funcionamiento.

El modo de hacer la denuncia es completando un formulario en el que se hacen preguntas relacionadas con la acción que se quiere denunciar. Además, se explica que no se aceptarán videos tomados mientras se conduce, ni aquellos en los que no se vea la patente del vehículo denunciado. También se explica en el primer mensaje recibido que ese canal no recibe llamadas de voz o de video.

Infracciones denunciables

En el formulario se preguntará primero qué tipo de conducta se quiere denunciar, con opciones preestablecidas que hay que seleccionar:

-Consumo de alcohol al volante

-Sobrepasos prohibidos

-Exceso de velocidad

-Atropellamientos

-Picadas o carreras ilegales

-Menores de edad conduciendo

-Adulteración u ocultamiento de patentes

-Altercados entre conductores que impliquen violencia física y/o afecten a terceros

-Otras

A continuación, se solicita que se haga una breve descripción del hecho, el dominio del vehículo denunciado, el lugar y la fecha donde ocurrió, y luego un acceso para subir el material complementario. Tener una prueba de fotos o videos es fundamental para que la denuncia continúe su recorrido de evaluación. Si solo se completa el formulario y nada más, la denuncia no prosperará.

Debido a que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no puede retirar la licencia de conducir, sino que lo deben hacer las autoridades provinciales o municipales que la expiden, la entidad compartió el programa a todas las provincias previamente a su lanzamiento, a los efectos de poder darle cumplimiento en todo el país. Según informaron desde la ANSV, la recepción de la propuesta fue excelente y el sistema ya está en funcionamiento para situaciones de peligro vial en todas las jurisdicciones.

Una vez recibida una denuncia, un equipo especialmente conformado para hacer la evaluación de cada caso, analizará las exposiciones y dará curso, en los casos que entienda que es procedente, para que las autoridades locales retengan la licencia de conducir a quién tuvo una conducta que atenta contra la seguridad vial.