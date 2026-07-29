Mara y Dona, las mellizas que unieron sus nombres para homenajear a Diego, cumplieron 15 años: así lucen hoy

Se hicieron conocidas desde el nacimiento por la original decisión de su papá.

Las mellizas Mara y Dona, conocidas por llevar nombres que juntos forman el apellido de Diego Maradona, cumplieron 15 años y volvieron a emocionar a los fanáticos del ídolo argentino. La historia, que comenzó como un homenaje de su padre, Walter Rotundo, trascendió con el paso de los años y llegó hasta el propio Diez.

"15 años del motivo por el que abrí esta cuenta. Feliz cumple Mara y Dona. Las amo", escribió Walter en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de sus hijas, cuyo nacimiento despertó una enorme repercusión por la original elección de sus nombres.

Un homenaje que fue más allá del fútbol

Walter explicó que la idea de llamar Mara y Dona a sus hijas nació mucho antes de que ellas llegaran al mundo. Su deseo era tener dos niñas para que, al unir sus nombres, se leyera "Maradona". Sin embargo, aclaró que el homenaje nunca estuvo limitado al aspecto deportivo.

"En sus nombres no está el fútbol de Maradona, sino la figura social y cultural", expresó en diálogo con TN. Según contó, siempre admiró al exfutbolista por su compromiso con sus orígenes y por la identificación que generaba con los sectores populares.

"Una persona que nunca se olvidó de sus orígenes y que llevó la bandera del pueblo siempre contra el poder político y económico", sostuvo al explicar el significado de la elección.

Cómo crecieron Mara y Dona

Walter aseguró que, pese a la repercusión que tuvieron desde pequeñas, sus hijas llevaron una vida completamente normal. Asisten a la misma escuela desde sala de tres, cursan segundo año del secundario y todavía no definieron qué carrera seguirán cuando terminen sus estudios.

"Mara y Dona crecen bajo parámetros muy dentro del promedio", afirmó. También destacó que siempre recibieron muestras de afecto por parte de la gente y que hoy "disfrutan el presente con amor y responsabilidad".

Aunque son mellizas, explicó que tienen personalidades muy diferentes. "Mara es más expeditiva y audaz. Dona es más detallista y exigente", describió.

El vínculo con Diego Maradona

Cada una encontró además su propio camino artístico. Mara se dedica a la danza y participa en competencias, mientras que Dona estudia canto y recientemente comenzó a formarse en comedia musical.

Walter también recordó que la historia llegó a oídos de Diego Maradona incluso antes del nacimiento de las niñas. Años más tarde, en 2017, cuando las mellizas participaron de un programa de televisión, el exfutbolista les envió un mensaje de voz.

"Fue una forma de que ellas pudieran tener ese contacto con él", recordó. Además, reveló que Dalma Maradona conocía la historia y les envió regalos en distintas oportunidades, además de intentar organizar un encuentro que finalmente no pudo concretarse.

Otro homenaje que marcó a la familia

La historia de la familia Rotundo con Maradona sumó un nuevo capítulo en 2021. Tras la muerte del astro, Walter y su pareja esperaban un hijo cuya fecha probable de nacimiento coincidía con el primer aniversario del fallecimiento del exfutbolista: el 25 de noviembre.

Finalmente, ese mismo día nació Diego Amado, el menor de la familia.

"Estoy seguro de que el otro Diego no permitió que este fanático enamorado suyo sufriera ni siquiera en los aniversarios de su partida", concluyó Walter.