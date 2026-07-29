“Me verás volver”: Hernán Piquín abre en Paraná su nueva gira nacional

REDACCIÓN ELONCE
El reconocido bailarín presentó en Elonce el espectáculo que estrenará a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. La propuesta combina danza, rock, 18 canciones y una historia atravesada por el amor, la emoción y la tragedia.
Hernán Piquín presentará “Me verás volver” en Paraná, un espectáculo inspirado en las canciones de Soda Stereo que combina danza clásica y contemporánea con una historia de amor cargada de emoción. La función será este miércoles a las 21 en el Teatro Municipal 3 de Febrero y marcará el comienzo de una extensa gira nacional.
El reconocido bailarín llegó a la capital entrerriana acompañado por un elenco de diez artistas y expresó su entusiasmo por regresar al escenario del principal coliseo paranaense. “Feliz de poder mostrarles y enseñarles este nuevo espectáculo que es ‘Me verás volver’, y contento de estar aquí otra vez en Paraná, en el 3 de Febrero. Estamos felices y esperándolos para pasar un hermoso momento”, manifestó Piquín en diálogo con Elonce.
Paraná, el comienzo de una gira federal
La presentación en Paraná será la primera escala de un recorrido que continuará por distintas ciudades del país. “Decidimos la gira así: el primer lugar es aquí, mañana nos vamos a Rafaela, después a Rosario, después Santa Fe. Estamos de gira por todos lados”, adelantó el artista.
La propuesta nació durante un viaje por Uruguay, luego de finalizar una gira junto a su productor y su representante. En ese trayecto comenzó a tomar forma la idea de crear un nuevo espectáculo a partir de la música de Soda Stereo.
“Empezamos a tirar nombres y surgió Soda Stereo. Me encanta, pero pensaba qué podía contar. No quería contar nada de la vida de Gustavo ni cómo se armó la banda. Entonces les dije: ‘Déjenme ver qué se me ocurre’”, recordó.
Una historia creada canción por canción
La respuesta apareció mientras caminaba y pensaba en una trama que pudiera desarrollarse a partir del repertorio de la banda liderada por Gustavo Cerati. “Un día caminando dije: Ana y Juan, dos personajes que se encuentran en un recital de Soda Stereo y pasan de no conocerse de nada a conocerse todo en esa noche”, explicó.
A partir de esa idea, Piquín comenzó a escribir cada una de las escenas y a seleccionar las canciones que acompañarían los distintos momentos del relato. “Empecé a escribir escena por escena. Son 18 temas, 18 cambios de vestuario, luces maravillosas. Es como estar en un recital y ahí empezamos a contar la historia de estos dos personajes y todo lo que sucede hasta un final trágico”, adelantó.
Un recorrido por distintas emociones
El espectáculo propone una experiencia que atraviesa el romance, la alegría, la nostalgia y el dolor, hasta desembocar en un cierre festivo. “Hay muchísimas emociones. Lo veo en el crecimiento del público: empiezan a seguir con las palmas el ritmo de la música, después empiezan a cantar las canciones y luego sacan los pañuelos para llorar. Pasa por todo y el final es una fiesta en la que todos aplauden y saltan en la sala”, describió.
Para Piquín, uno de los principales objetivos es lograr que los espectadores no permanezcan ajenos a lo que ocurre sobre el escenario. “Espero que el público lo disfrute y se emocione, porque eso es lo que me gusta y lo que quiero lograr en cada espectáculo: que la gente se involucre con lo que estamos haciendo”, sostuvo.
El bailarín remarcó que esa conexión es una parte esencial de su trabajo artístico. “Siempre trato de que el público se conecte conmigo, que tengamos una comunión y que la gente sienta lo que está sintiendo el personaje que hago. Esa conexión, hasta el momento, sucede”, aseguró.
Diez artistas sobre el escenario
El elenco está compuesto por diez integrantes. Ocho de los bailarines fueron seleccionados en Córdoba, decisión con la que Piquín buscó abrir oportunidades por fuera de Buenos Aires. “Hice la audición en Córdoba para darles posibilidad a otros bailarines que quizás no tienen la oportunidad de audicionar en Buenos Aires”, explicó.
La primera bailarina es Sol Menescardi, quien acompaña a Piquín en el desarrollo de la historia. “Hace un personaje hermoso, lo interpreta divino y la gente se emociona muchísimo con eso. Me pone muy feliz”, destacó.
Del rock a la danza contemporánea
“Me verás volver” representa además el desafío de traducir la energía del rock de Soda Stereo al lenguaje de la danza clásica y contemporánea. “Es raro, hay que verlo. Con cualquier música que tenga que bailar, yo me entrego y trato de dar el 200%. Hoy me toca este rock maravilloso, que en mí representa muchísimos recuerdos”, expresó.
El repertorio lo conecta especialmente con su adolescencia y con sus primeros años de formación en el Teatro Colón. “Son los años 80 y 90. Yo iba con el walkman a las cinco y media de la mañana al Teatro Colón a tomar mis clases y escuchaba esta música”, recordó.
Volver a escuchar las canciones para construir el espectáculo también le permitió descubrir nuevos sentidos en sus letras. “Cuando sos chico escuchás la melodía y la música, pero no le das tanta importancia a la letra. Ahora, cuando tuve que escucharlas otra vez para poner cada canción en cada escena, pensaba: ‘Qué lindas letras’”, señaló.
“Llegué a lo que soñé”
La música también despertó recuerdos de los viajes en tren hacia sus clases y del esfuerzo realizado durante décadas para cumplir su sueño. “Me venía a la memoria cuando iba en el tren, todo apretado con la gente, pero con mi walkman puesto. Llegué a lo que soñé y a lo que quise”, expresó.
A partir de su propia experiencia, Piquín dejó un mensaje para quienes buscan construir una carrera o alcanzar un objetivo personal. “El que esté soñando ser lo que quiera ser, que lo sueñe fuerte, que lo imagine, que seguro se le va a cumplir”, afirmó.
Finalmente, invitó al público entrerriano a disfrutar de la función en el Teatro Municipal 3 de Febrero. “Los espero en el 3 de Febrero con ‘Me verás volver’. No se van a arrepentir”, concluyó.