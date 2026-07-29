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Policiales Paraná

Chocaron una moto y un auto sobre avenida Almafuerte: conductora reconoció que avanzó en rojo

La motociclista reconoció que pretendió atravesar avenida Almafuerte con la luz del semáforo en rojo para calle Marangunich y en esa circunstancia se produjo la colisión. No se reportaron lesionados.

29 de Julio de 2026
Accidente en avenida Almafuerte de Paraná
Accidente en avenida Almafuerte de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La motociclista reconoció que pretendió atravesar avenida Almafuerte con la luz del semáforo en rojo para calle Marangunich y en esa circunstancia se produjo la colisión. No se reportaron lesionados.

Colisionaron una motocicleta Honda Wave 110cc y un automóvil Volkswagen Nivus sobre Avenida Almafuerte, a la altura de la intersección con calle Marangunich, en Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró pasado el mediodía de este miércoles, afortunadamente, no se reportaron lesionados.

La motociclista reconoció que pretendió atravesar la avenida con la luz del semáforo en rojo para calle Marangunich. La joven se encontraba bien de salud y a la espera de la llegada de la ambulancia para la correspondiente asistencia médica.

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que la joven de 27 años manifestó dolor en la pierna derecha y debió ser trasladada al hospital San Martín para descartar lesiones de gravedad en sus extremidades.

La conductora del vehículo, en tanto, explicó a Códigos que avanzó con la luz del semáforo en verde y apuntó que la motociclista fue la responsable de la colisión registrada sobre el lateral izquierdo de la unidad. “No miró el rojo y me impactó”, indicó la mujer.

 

Cabe mencionar que son frecuentes los accidentes de tránsito en esa esquina semaforizada, algunos incluso con consecuencias fatales.

Temas:

avenida Almafuerte choque en esquina con semáforos Accidente en Paraná
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