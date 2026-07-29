Secuestraron un arsenal de armas tras un allanamiento por violencia familiar en Colón

Un allanamiento realizado en Colón en el marco de una investigación por un presunto hecho de violencia familiar permitió el secuestro de varias armas de fuego y una importante cantidad de municiones. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Jefatura Departamental Colón por orden del Juzgado de Paz de esa ciudad.

La medida judicial incluyó el allanamiento y la requisa de una vivienda y de un vehículo ubicados sobre calle Alejo Peyret, entre Bolívar y San Martín, en la ciudad de Colón.

En el inmueble reside un ciudadano de 38 años, de nacionalidad china, indicaron fuentes policiales.

Hallaron armas de distintos calibres

Durante la inspección, los efectivos realizaron una minuciosa búsqueda en los distintos ambientes de la vivienda y en los sectores autorizados por la orden judicial.

Como resultado del procedimiento, localizaron y secuestraron diversas armas de fuego de distintos calibres, además de una importante cantidad de municiones.

Entre los elementos incautados figura una carabina semiautomática calibre .22 equipada con mira telescópica, junto a 300 cartuchos calibre .22 LR.

También fue secuestrada una escopeta semiautomática calibre 12.

Violencia familiar en Colón (foto Policía de Entre Ríos)

Una pistola Glock cargada

Durante el allanamiento, el personal policial además encontró una pistola semiautomática Glock modelo 17, calibre 9 milímetros.

Según se informó oficialmente, el arma tenía proyectiles alojados en su cargador al momento de ser hallada.

Todo el armamento y el material balístico fueron secuestrados conforme a las disposiciones judiciales.

La investigación continúa

Finalizado el operativo, las armas y las municiones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Los elementos serán incorporados como evidencia en el legajo de investigación que se instruye por el presunto hecho de violencia familiar.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y el vínculo del armamento secuestrado con la investigación en curso.