Una adolescente mató a su abuela en Uruguay y aseguró que un videojuego se lo ordenó

Una adolescente de 13 años fue imputada en Uruguay por el homicidio de su abuela, una mujer de 81 años que fue encontrada sin vida dentro de una vivienda del barrio Cerrito, en Montevideo.

La Justicia uruguaya formalizó la investigación por una infracción gravísima equivalente a un homicidio especialmente agravado por el parentesco. También se consideraron como agravantes el impulso de brutal ferocidad y el abuso de la superioridad de las armas.

Como medida cautelar, la adolescente deberá permanecer internada durante 150 días en un establecimiento del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, mientras continúa la investigación judicial.

Las diferentes versiones sobre el crimen

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en una vivienda ubicada en la zona de las avenidas San Martín y Aparicio Saravia. La Policía fue alertada después de que la menor afirmara que su abuela se había suicidado.

Cuando los agentes ingresaron al inmueble, encontraron a la mujer con múltiples heridas de arma blanca. Los indicios recogidos en el lugar llevaron a descartar la hipótesis inicial y el caso pasó a ser investigado por el Departamento de Homicidios.

Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

Según medios de Uruguay, la adolescente brindó diferentes explicaciones. Inicialmente sostuvo que su abuela se había autolesionado y luego manifestó que había intentado ayudarla, pero que también terminó hiriéndola.

En otra de sus declaraciones afirmó que un videojuego en línea le había ordenado atacar a la mujer. Esa versión forma parte del expediente, aunque hasta el momento no se informó sobre evidencias que permitan establecer una relación entre el juego y el homicidio.

La adolescente será evaluada en un hospital

Antes de ser trasladada al centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, la menor será evaluada por especialistas del Hospital Pediátrico Pereira Rossell.

La decisión fue adoptada por recomendación de una psiquiatra pediátrica forense, que pidió determinar si necesita permanecer internada en el establecimiento sanitario. Durante su estadía tendrá custodia del instituto.

Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que la adolescente comprendía el carácter ilícito del hecho que se le atribuye. Esa evaluación permitió que la Justicia de Uruguay formalizara la causa, sin perjuicio de la atención especializada que pueda requerir.

La medida de internación dispuesta tiene carácter cautelar y no constituye una condena definitiva. Durante los próximos meses, la Fiscalía deberá reunir pruebas, analizar las declaraciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.