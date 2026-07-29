Tornado en Brasil: dejó siete heridos y destruyó viviendas a kilómetros de Misiones

Un tornado azotó durante la tarde del martes el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, y dejó al menos siete personas heridas. El fenómeno afectó a los municipios de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho, ubicados cerca de la provincia de Misiones.

Las primeras estimaciones meteorológicas indicaron que se habría tratado de un tornado de categoría EF-1, con vientos de entre 138 y 178 kilómetros por hora. Su paso provocó daños en viviendas, caída de árboles, interrupciones en caminos rurales y pérdidas de animales.

Giruá fue uno de los municipios más afectados. Allí se registraron cuatro personas heridas y daños de consideración en diferentes comunidades rurales. Las autoridades también reportaron una leve precipitación de granizo durante el desarrollo de la tormenta.

Viviendas destruidas y personas hospitalizadas

En Sete de Setembro, otras tres personas debieron ser trasladadas a un hospital. Además, dos viviendas quedaron completamente destruidas y los equipos de emergencia comenzaron un relevamiento para establecer la magnitud total de los daños.

Bomberos, agentes sanitarios, integrantes de Defensa Civil y empleados municipales fueron movilizados hacia las zonas afectadas. También se utilizó maquinaria pesada para retirar árboles, despejar caminos y recuperar el acceso a los sectores que habían quedado aislados.

Las autoridades no difundieron información detallada sobre el estado de salud de los heridos. Mientras tanto, los operativos de asistencia continuaron durante la noche en los tres municipios del sur de Brasil alcanzados por el fenómeno.

El tornado se formó dentro de una supercélula

Defensa Civil de Rio Grande do Sul informó que el tornado estuvo asociado a una supercélula, una tormenta de gran intensidad que posee una corriente de aire en rotación y puede producir ráfagas violentas, granizo y tornados.

El organismo había emitido previamente advertencias por la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos. También alertó sobre precipitaciones acumuladas de hasta 150 milímetros en 24 horas y anticipó que la inestabilidad podría continuar en varias regiones del estado.

Numerosos videos registrados por vecinos mostraron el avance del embudo sobre campos y sectores habitados. En algunas grabaciones se observa una extensa nube de tormenta atravesada por rayos, mientras la columna desciende hasta alcanzar la superficie.

La cercanía del fenómeno con Misiones generó preocupación en la zona fronteriza. Las autoridades mantienen bajo vigilancia la evolución de las tormentas en el sur de Brasil ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas.