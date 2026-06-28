Alerta por El Niño: en 10 horas cayó la mitad de la lluvia prevista para junio en localidad misionera

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada y la mañana del domingo en Misiones dejaron un dato que llamó la atención de los especialistas: en apenas 10 horas precipitaron 70 milímetros, prácticamente la mitad del promedio histórico de lluvias para todo el mes de junio en la ciudad de Posadas.

El director de la Oficina de Prevención Ante Desastres Naturales (OPAD), Fabio Cabello, explicó a Misiones online que el promedio mensual para junio ronda los 138 milímetros, por lo que el volumen registrado en pocas horas representa un fenómeno excepcional.

"En diez horas han caído 70 milímetros. Es decir, precipitó prácticamente el 50% de lo que debería llover en todo el mes", señaló.

El Niño anticipa un período de tormentas intensas

Cabello explicó que este tipo de tormentas responde a las condiciones generadas por el fenómeno El Niño, que comenzó a manifestarse en la región.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas por una importante actividad eléctrica y, entre las 2.35 y las 2.40, también se registró caída de granizo en distintos sectores de Posadas.

El meteorólogo sostuvo que no debería sorprender que durante los próximos meses vuelvan a repetirse eventos similares.

"Durante el invierno estas concentraciones de nubes de tormenta no son habituales. Lo que estamos viendo es característico de un año Niño, con mucha lluvia, granizo, rayos y tormentas intensas", explicó.

Además, estimó que estas condiciones podrían extenderse hasta marzo o abril de 2027. "El Niño promedio dura entre ocho meses y un año. Ya comenzó en junio y podríamos tener estas condiciones hasta marzo o abril del año próximo", afirmó.

Temporal con evacuados e inundaciones

El fuerte temporal provocó importantes complicaciones en distintas localidades misioneras, especialmente en Oberá, donde los arroyos Tuicha y Yaboty desbordaron e inundaron numerosos barrios.

Uno de los rescates más complejos ocurrió cerca de las 4.40, cuando bomberos y efectivos policiales lograron evacuar mediante cuerdas a una mujer de 62 años que había quedado atrapada dentro de su vivienda sobre calle Río Cuarto debido al rápido crecimiento del arroyo.

La mujer fue rescatada sin lesiones y posteriormente quedó al cuidado de su hija.

En otro procedimiento, los Bomberos Voluntarios evacuaron a una familia integrada por dos adultos y cuatro menores del barrio Oberá IV, donde una vivienda quedó completamente cubierta por el agua.

También fue necesario asistir a los ocupantes de un automóvil que quedó atrapado por el desborde del arroyo en la intersección de las avenidas Picada Vieja y De las Américas.

Otra familia, integrada por un adulto y cuatro menores, fue evacuada en la zona de Villa Barreyro-Sapucay, mientras que el tránsito permaneció interrumpido sobre la avenida De las Américas por el crecimiento del arroyo Yaboty.

A pesar de la magnitud del temporal, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.

Cortes de energía y operativo especial

Las tormentas también provocaron interrupciones del suministro eléctrico en distintas localidades del norte provincial.

Ante esa situación, Energía de Misiones reforzó el operativo de contingencia enviando cuadrillas desde Posadas y otras ciudades para colaborar en las tareas de reparación en Bernardo de Irigoyen, Dos Hermanas y otros sectores afectados.

Desde la empresa indicaron que continúan monitoreando la evolución meteorológica y redistribuyendo recursos humanos y materiales para acelerar el restablecimiento del servicio.

El cambio climático agrava los fenómenos

Cabello también vinculó la creciente intensidad de estos episodios con el calentamiento global. "El clima no se va a estabilizar. Los fenómenos meteorológicos van a ser cada vez más violentos porque la atmósfera tiene cada vez más energía", sostuvo.

Explicó que el incremento de la temperatura favorece la formación de tormentas severas y de fenómenos como los downburst, intensas corrientes descendentes capaces de provocar daños similares a los de un tornado de baja intensidad.

Por ese motivo recomendó reforzar las medidas preventivas, revisar árboles envejecidos, postes inclinados y estructuras vulnerables, ya que durante los próximos meses podrían repetirse episodios de fuertes vientos, granizo y lluvias intensas.