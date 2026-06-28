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Colapinto terminó 15° en Austria y Alpine volvió a quedar lejos de los puntos

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Austria tras una complicada largada que lo relegó al último lugar. George Russell ganó la carrera y recortó diferencias en la lucha por el campeonato de Fórmula 1.

28 de Junio de 2026
Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: AP

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Austria tras una complicada largada que lo relegó al último lugar. George Russell ganó la carrera y recortó diferencias en la lucha por el campeonato de Fórmula 1.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria cerró un fin de semana complicado al finalizar en el 15° puesto con su Alpine en el circuito Red Bull Ring. El piloto argentino sufrió inconvenientes en la largada, cayó al último lugar y, pese a una buena remontada, no logró acercarse a la zona de puntos. Su compañero, Pierre Gasly, terminó 13°.

 

La victoria quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien dominó la competencia y consiguió un triunfo importante para descontarle puntos al líder del campeonato. Max Verstappen fue segundo y Andrea Kimi Antonelli completó el podio.

 

El argentino había partido desde la 16ª posición, pero un problema de potencia en el monoplaza condicionó su salida y perdió varias posiciones apenas se apagaron los semáforos.

 

Una remontada que no alcanzó

 

Tras quedar último en la primera vuelta, Colapinto comenzó una recuperación sostenida gracias a un buen ritmo de carrera y a una estrategia diferente, estirando al máximo sus detenciones en boxes mediante una correcta administración de los neumáticos.

Sin embargo, el rendimiento general de Alpine volvió a estar por debajo de otros equipos de mitad de pelotón, como Racing Bulls y Audi, que lograron mantenerse por delante durante buena parte de la competencia.

 

En el tramo final, el argentino consiguió descontarle más de ocho segundos al Haas de Oliver Bearman y superó a Esteban Ocon y Alex Albon, aunque ese avance solo le permitió finalizar en la 15ª colocación. Gasly tampoco pudo progresar y concluyó 13°, sin posibilidades de alcanzar al Audi de Nico Hulkenberg.

 

"Fue un día muy malo"

 

Una vez finalizada la competencia, Colapinto explicó las dificultades que sufrió desde el inicio de la carrera.

 

"No sé qué pasó en la largada. Me quedé sin potencia, nos quedamos sin boost. Fue un fin de semana difícil con el motor y la parte eléctrica. Siempre es nuestro fuerte la largada. Igualmente fue un día muy malo", analizó el piloto argentino.

Las complicaciones mecánicas condicionaron una carrera en la que Alpine volvió a evidenciar problemas de rendimiento, muy lejos del nivel mostrado en competencias anteriores.

 

Russell ganó y descontó en el campeonato

 

George Russell lideró prácticamente toda la prueba. Conservó la punta desde la largada y solo cedió momentáneamente el liderazgo durante las detenciones en boxes, para luego recuperar el primer puesto sin mayores sobresaltos.

 

El triunfo le permitió descontar 10 puntos en el campeonato respecto del líder, Andrea Kimi Antonelli, quien terminó tercero. Entre ambos se ubicó Max Verstappen, que resistió los ataques del joven piloto italiano durante gran parte de la carrera.

 

Ferrari tampoco tuvo una jornada destacada. Lewis Hamilton finalizó quinto, mientras que Charles Leclerc cruzó la meta en la octava posición.

 

La próxima cita será en Silverstone

 

La Fórmula 1 continuará su calendario el próximo fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará entre el 3 y el 5 de julio en el histórico circuito de Silverstone.

 

La actividad comenzará el viernes con las prácticas libres, el sábado se desarrollará la clasificación y el domingo se correrá la carrera principal desde las 11 (hora argentina).

Temas:

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