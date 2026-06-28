Formación docente: Entre Ríos participó de la III Mesa Federal de Educación Superior

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación docente en todo el territorio nacional, el encuentro constituyó un espacio de intercambio federal y construcción de acuerdos para consolidar estrategias comunes y definir líneas de trabajo para el segundo semestre de 2026.
El avance de líneas vinculadas a la formación docente continua, los procesos de renovación curricular y el fortalecimiento de la investigación educativa fue parte lo tratado en la III Mesa Federal de Formación Docente de la que participó el Consejo General de Educación, a través de las direcciones de Educación Superior y de Gestión Privada.
Con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación docente en todo el territorio nacional, el encuentro constituyó un espacio de intercambio federal y construcción de acuerdos para consolidar estrategias comunes y definir líneas de trabajo para el segundo semestre de 2026.
En la actividad que se hizo en el Palacio Pizzurno (CABA) estuvieron representantes de las 24 jurisdicciones del país, autoridades nacionales y equipos técnicos del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod). . Durante las jornadas se analizaron los avances de las principales líneas de acción impulsadas por el organismo nacional para fortalecer el sistema formador en todo el país.
Por el Entre Ríos, participaron la directora de Educación Superior del CGE, Veronica Villagra y de manera virtual por la dirección de Educación de Gestión Privada, Paola Pasgal. La agenda de trabajo contó con la participación del director ejecutivo del Infod, Martín Müller, y del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, entre otras autoridades
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la implementación del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Formación Docente (Sifieca), una herramienta destinada a fortalecer los procesos de evaluación y mejora continua de las instituciones formadoras.
Asimismo, se abordaron las políticas vinculadas a la formación docente continua, destacándose tanto las propuestas desarrolladas por el Infod a través de cursos y webinarios virtuales como las iniciativas impulsadas por cada jurisdicción para acompañar el desarrollo profesional de docentes y equipos directivos.
La mesa también permitió avanzar en el análisis de los procesos de renovación curricular, la planificación de la oferta formativa, el fortalecimiento de la investigación educativa y los distintos dispositivos de acompañamiento a las jurisdicciones.