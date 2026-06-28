Una vivienda fue consumida por las llamas de voraz incendio en Paraná

Una vivienda fue consumida por las llamas de voraz incendio durante la madrugada de este domingo en Paraná; el siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en las inmediaciones de calles Soldado Bordón y Gobernador Tibiletti, del Barrio 98 Viviendas.

Bomberos Voluntarios de Paraná confirmaron a Elonce que las pérdidas materiales fueron totales. Afortunadamente, al momento del siniestro, no había moradores en la vivienda, por lo cual, no hay que lamentar heridos ni víctimas fatales como consecuencia del fuego.

Voraz incendio en Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Hasta el momento se desconocen formas y circunstancias en las que se originaron las llamas. Personal de Bomberos Zapadores de Policía de Entre Ríos estará a cargo de las pericias correspondientes.

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