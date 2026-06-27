Delincuentes usurparon una casa en Paraná y expulsaron a la dueña a mano armada: cuatro detenidos

REDACCIÓN ELONCE
Una investigación por amenazas y usurpación derivó en seis allanamientos simultáneos en Paraná. La Policía secuestró armas, cocaína, un automóvil, celulares y muebles de la víctima. El comisario Ángel Palacios reveló que el grupo ya había sido denunciado por hechos similares.
La usurpación de una casa en Paraná derivó en un amplio operativo policial que culminó con cuatro personas detenidas, el secuestro de armas de fuego, droga, un automóvil y distintos bienes pertenecientes a la víctima. La investigación permitió reconstruir cómo un grupo de delincuentes habría obligado a una mujer a abandonar su vivienda mediante amenazas y el uso de armas, para luego apropiarse del inmueble y de sus pertenencias.
Los procedimientos fueron ejecutados de manera simultánea en seis domicilios ubicados en los barrios 4 de Junio, Jauretche, Paraná V y Tiro Federal. Las medidas fueron llevadas adelante por la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones, con la colaboración del Grupo Especial GIA, División Homicidios, Sustracción de Automotores, Delitos Económicos y Cibercrimen.
El segundo jefe de la División Robos y Hurtos, comisario Ángel Palacios, explicó a Elonce que la causa comenzó en marzo, cuando una mujer denunció haber sido víctima de amenazas y de una maniobra destinada a despojarla de su vivienda.
Cómo fue la maniobra para quedarse con la vivienda
"En el mes de marzo ocurrió un hecho donde un grupo de personas coacciona a una mujer y la obliga a hacer un intercambio de vivienda por una casa que tenía en el barrio Tiro Federal", relató el funcionario policial.
Según detalló, la damnificada aceptó el intercambio y se trasladó a una vivienda ubicada en el barrio 4 de Junio. Sin embargo, el conflicto no terminó allí. "En horas de la madrugada llega un grupo de hombres que irrumpe en la vivienda y, a punta de arma de fuego, la obliga a salir de la misma", sostuvo Palacios.
Tras la denuncia, la Unidad Fiscal Especializada dispuso una serie de medidas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores y a otras personas que habrían colaborado en las maniobras de amenazas y usurpación.
Seis allanamientos simultáneos
La investigación permitió delimitar seis domicilios vinculados a los sospechosos. "Se delimitaron seis viviendas de los participantes y de los colaboradores para cometer el delito. En el día de la fecha, conjuntamente con personal del GIA, División Homicidios, Sustracción de Automotores, Delitos Económicos y Cibercrimen, se realizaron los allanamientos", explicó el comisario.
Los operativos arrojaron resultados positivos. "Se logró localizar armas de fuego, estupefacientes, se secuestró un vehículo que era de la propietaria de la vivienda y también muebles de los que se habían apropiado los delincuentes", indicó Palacios.
Los procedimientos concluyeron con la detención de un hombre y tres mujeres, todos mayores de edad.
Los detenidos y sus antecedentes
Respecto de las imputaciones, Palacios señaló que "las femeninas quedaron detenidas por tenencia ilegal de estupefacientes", mientras que "el masculino detenido participó directamente del ilícito", en referencia a la causa por amenazas y usurpación.
El jefe policial también confirmó que los cuatro detenidos registran antecedentes penales. "Todas las personas detenidas tienen antecedentes penales. Han sido allanadas por distintos hechos, por abuso de armas de fuego, delitos contra la propiedad y tenencia ilegal de estupefacientes", afirmó.
Durante la entrevista con Elonce, el funcionario sostuvo que la modalidad investigada no constituye un hecho aislado y advirtió que existen otras denuncias con características similares.
"Están acostumbrados a correr a los moradores"
"Son un grupo de personas que están acostumbradas a correr personas moradoras de las viviendas para quedarse con las mismas", aseguró Palacios.
El comisario indicó que la Policía y la Fiscalía ya habían detectado hechos de estas características, principalmente en el barrio Jauretche. "Ya han sido denunciados varios hechos de similares características, más que nada acá en barrio Jauretche por estas personas como autores, lo cual preocupó a la Policía y a la Fiscalía", manifestó.
Además, recordó que semanas atrás los investigadores ya habían recuperado un automóvil Volkswagen Voyage del que también se habían apropiado los sospechosos. "Ya se había realizado con anterioridad el secuestro de un vehículo del cual se habían apropiado estas personas", agregó.
Armas, droga y un automóvil recuperado
En los allanamientos, la Policía secuestró 54,8 gramos de cocaína, distribuidos en 45 envoltorios y una piedra de mayor tamaño, además de un arma de fuego, cartuchería, teléfonos celulares que serán sometidos a pericias y distintos muebles pertenecientes a la damnificada.
Los investigadores también recuperaron un automóvil Peugeot 206, que había sido sustraído durante la maniobra investigada y que será incorporado como evidencia dentro del expediente judicial.
Palacios explicó que la causa continuará bajo la órbita de la Unidad Fiscal interviniente. "Ahora continúa en sede fiscal, se elevan las actuaciones y los detenidos quedan a disposición de la Justicia, donde posteriormente serán atendidos por el fiscal en turno", señaló.
Finalmente, indicó que será la Fiscalía la que resolverá la restitución de los bienes recuperados a la víctima y determinará los próximos pasos de una investigación que busca establecer si la organización participó en otros hechos de usurpación similares ocurridos en distintos barrios de Paraná.