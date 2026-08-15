Un auto se incendió durante la madrugada en Paraná y sufrió daños casi totales

Un auto se incendió durante la madrugada de este sábado en Paraná y sufrió daños casi totales. El vehículo se encontraba estacionado en la vía pública y no había personas en su interior, por lo que no se registraron lesionados.

Según informaron Bomberos Zapadores a Elonce, el hecho ocurrió alrededor de las 5.50 en la zona de calles Rondeau y Raúl Borruat.

Tras recibir el aviso, el móvil 59 se hizo presente en el lugar y los efectivos trabajaron para controlar y extinguir las llamas que afectaban a un Ford Fiesta Max.

Investigan cómo comenzó el incendio

Como consecuencia del fuego, el automóvil registró daños casi totales. Al momento de iniciarse el incendio, el Ford Fiesta Max permanecía estacionado y sin ocupantes. Tampoco se reportaron personas heridas durante el operativo.

Las circunstancias que provocaron el inicio de las llamas no habían sido determinadas y quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes para establecer el origen del incendio.