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Paraná Intervinieron Bomberos Zapadores

Un auto se incendió durante la madrugada en Paraná y sufrió daños casi totales

El Ford Fiesta Max estaba estacionado en calles Rondeau y Raúl Borruat y sin ocupantes cuando comenzó el fuego. Bomberos Zapadores extinguieron las llamas y no hubo personas lesionadas.

15 de Agosto de 2026
El auto quedó casi destruido
El auto quedó casi destruido Foto: Bomberos Zapadores

El Ford Fiesta Max estaba estacionado en calles Rondeau y Raúl Borruat y sin ocupantes cuando comenzó el fuego. Bomberos Zapadores extinguieron las llamas y no hubo personas lesionadas.

Un auto se incendió durante la madrugada de este sábado en Paraná y sufrió daños casi totales. El vehículo se encontraba estacionado en la vía pública y no había personas en su interior, por lo que no se registraron lesionados.

 

Según informaron Bomberos Zapadores a Elonce, el hecho ocurrió alrededor de las 5.50 en la zona de calles Rondeau y Raúl Borruat.

 

Tras recibir el aviso, el móvil 59 se hizo presente en el lugar y los efectivos trabajaron para controlar y extinguir las llamas que afectaban a un Ford Fiesta Max.

Investigan cómo comenzó el incendio

Como consecuencia del fuego, el automóvil registró daños casi totales. Al momento de iniciarse el incendio, el Ford Fiesta Max permanecía estacionado y sin ocupantes. Tampoco se reportaron personas heridas durante el operativo.

 

Las circunstancias que provocaron el inicio de las llamas no habían sido determinadas y quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes para establecer el origen del incendio.

 

Temas:

Auto Incendio Paraná Bomberos Zapadores
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