Motociclista sufrió lesiones de consideración tras un choque en la Ruta 11

Un motociclista sufrió lesiones de consideración tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 11, a la altura de la localidad de Valle María, departamento Diamante. El hombre debió ser trasladado al Hospital San José para recibir atención médica.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 11 y calle Las Colonias. Personal de la Comisaría Valle María tomó conocimiento del hecho mientras realizaba tareas preventivas en su jurisdicción.

En el accidente estuvieron involucrados un automóvil Chevrolet Prisma LTZ, conducido por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Honda Storm, que también era manejada por un hombre adulto.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, ambos vehículos circulaban por la Ruta Provincial 11 en sentido sur-norte.

Al llegar al cruce con calle Las Colonias, el conductor del Chevrolet se habría desplazado hacia la banquina con la intención de realizar una maniobra de giro para cambiar el sentido de circulación.

Por circunstancias que quedaron bajo investigación, durante esa maniobra la motocicleta impactó contra el sector trasero izquierdo del automóvil.

El motociclista fue trasladado al hospital

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la Honda Storm cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones. Ante la situación, se solicitó la presencia de personal sanitario, que lo asistió inicialmente en el lugar.

Posteriormente, el motociclista fue trasladado al Hospital San José de Diamante, donde le realizaron los estudios correspondientes. Minutos después, el médico policial informó que las lesiones sufridas eran de consideración, de acuerdo con el parte oficial.